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Botafogo-SP e Náutico empatam por 1 a 1 e estacionam na tabela da Série B

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 02.05.2026, 18:50:00 Editado em 02.05.2026, 18:58:33
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Botafogo-SP e Náutico empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP), na abertura da sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto direto pelo G-6 terminou com um ponto para cada lado após gols marcados por Morelli e Victor Andrade.

Com o resultado, o Timbu alcança os 10 pontos e assume provisoriamente a sexta colocação na tabela de classificação. O Pantera paulista soma nove pontos e ocupa o nono lugar, mantendo-se no pelotão intermediário da competição nacional.

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Na próxima rodada, o Botafogo-SP viaja para enfrentar o Novorizontino em duelo paulista. Já o Náutico retorna ao Recife para receber o América-MG no Estádio dos Aflitos, buscando consolidar sua posição entre os primeiros colocados.

O primeiro tempo apresentou um cenário de forte marcação e raras oportunidades claras de gol para ambos os lados. O time da casa deteve o maior controle da posse de bola, enquanto os visitantes priorizaram a troca de passes no setor central sem oferecer riscos imediatos à meta adversária.

A rede balançou aos 41 minutos da etapa inicial em jogada de bola parada executada por Patrick Brey. Após a cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, Morelli antecipou a marcação na primeira trave e desferiu um cabeceio firme para colocar o Tricolor em vantagem antes do intervalo.

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O Náutico retornou para o segundo tempo com postura ofensiva e aproveitou falhas defensivas do adversário para pressionar em busca da igualdade. A insistência resultou no gol de empate aos 12 minutos, quando Victor Andrade aproveitou uma sobra de bola dentro da pequena área para finalizar com precisão.

Após o empate, o jogo ganhou em intensidade com defesas importantes de ambos os goleiros e disputas físicas constantes. O Botafogo buscou retomar a liderança no placar através de cruzamentos laterais, mas esbarrou em intervenções decisivas de Muriel, que garantiram a manutenção do placar final.

FICHA TÉCNICA

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BOTAFOGO-SP 1 X 1 NÁUTICO

BOTAFOGO-SP - Jordan; Gabriel Inocêncio, Wallace (Guilherme Mariano), Vilar e Patrick Brey; Leandro Maciel, Morelli e Matheus Sales (Rafael Gava); Zé Hugo (Márcio Maranhão), Luizão (Guilherme Queiróz) e Kelvin (Jefferson Nem). Técnico: Cláudio Tencati.

NÁUTICO - Muriel; Matheus Ribeiro (Reginaldo), Wanderson, Betão e Igor Fernandes; Wenderson (Samuel Félix), Luiz Felipe e Dodô (Ramon); Júnior Todinho (Victor Andrade), Derek (Felipe Saraiva) e Vinícius. Técnico: Hélio dos Anjos.

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GOLS - Morelli, aos 42 minutos do primeiro tempo, e Victor Andrade, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Mariano e Márcio Maranhão (BOT); Luiz Felipe (NAU).

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

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PÚBLICO - 3.636 torcedores.

RENDA - R$ 87.450,00.

LOCAL - Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).

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