Botafogo sofre goleada histórica de 6 a 1 e fica perto da eliminação

A vexatória goleada de 6 a 1 que o Botafogo sofreu na noite desta quinta-feira em Cusco, para o Cienciano, no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, "vai ficar marcada para sempre", de acordo com as palavras do treinador português Franclim Carvalho. Praticamente eliminado da competição, ele foi direto ao falar da derrota.

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"Não estou aqui para dar recados a ninguém, nem para a torcida, mas é um dia difícil para todos nós, que nos dá vergonha. Não adianta falar nada aqui agora. Obviamente, a nossa situação, neste momento, é muito difícil, face ao que se passou aqui e ao resultado. Um resultado volumoso", comentou na coletiva o técnico da equipe carioca.

O Botafogo vai ter de se desdobrar para conseguir se classificar para as quartas de final do torneio continental. O confronto de volta está marcado para a próxima quinta-feira, às 21h30, no Rio. Uma vitória por seis gols de vantagem garante vaga no tempo normal. No caso de devolver a goleada com a mesma margem de bolas na rede (triunfo por cinco gols de diferença), a definição vai para a disputa de pênaltis.

Franclim se recusou a jogar a toalha na Copa Sul-Americana. Ele elogiou o adversário, mas alertou que o duelo de volta terá uma dinâmica completamente diferente até pela necessidade extrema que o Botafogo tem de obter um resultado expressivo.

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"Eles têm uma equipe com uma identidade bem definida e o jogo não me surpreendeu. Nós estávamos de sobreaviso. Mas a segunda partida será completamente diferente. Nós não podemos entrar condicionados pelo resultado deste primeiro confronto", disse.

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O Botafogo não vai ter muito tempo para remoer as feridas do massacre sofrido no Peru, já que a equipe entra em campo neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Na nona posição, com 30 pontos, a equipe visita o Vitória (13º colocado) neste domingo, às 18h30, no Barradão.