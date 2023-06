Botafogo segura a LDU na altitude e vai decidir vaga na Sul-Americana no Engenhão

O Botafogo manteve a liderança do Grupo A da Copa Sul-Americana, ao segurar o empate sem gols com a LDU, nesta terça-feira à noite, no estádio Casa Blanca, em Quito, capital do Equador. Este foi o mesmo placar do primeiro turno, quando eles se enfrentaram no Rio. Mesmo jogando numa altitude de 2.800 metros, que provoca vários efeitos colaterais, o time carioca deixou o adversário vice-líder e agora poderá decidir a vaga em casa.

Os dois times têm os mesmos nove pontos, porém, o Botafogo supera a LDU no número de gols marcados: 9 a 7. Agora vai ter a vantagem de fazer o último jogo, válido pela sexta rodada, no Engenhão, diante do Magallanes, do Chile, que só tem três pontos e que nesta quarta-feira vai atuar fora diante do César Vallejo, do Peru, lanterna com um ponto. A rodada decisiva vai ser disputada no dia 29 de junho e, pelo regulamento, somente o líder de cada grupo avança automaticamente à próxima fase.

O técnico Luís Castro optou por deixar alguns titulares na reserva, com o objetivo de utilizá-los no segundo tempo. São os casos dos atacantes Luis Henrique e Júnior Santos, além do lateral Di Plácido. Eles entraram no segundo tempo, respectivamente, nos lugares de Victor Sá, Janderson e Rafael.

A estratégia foi boa, porque no segundo tempo o Botafogo ajustou bem sua marcação e praticamente não deu chances para a LDU marcar seu tão esperado gol. No primeiro tempo, porém, o time equatoriano foi mais intenso e criou boas chances para marcar. O goleiro Lucas Perri fez duas grandes defesas, além de contar com a sorte em duas finalizações erradas do time da casa.

O empate foi comemorado pelos botafoguenses que deixaram o campo bem conscientes de que tudo agora será definido no Rio na rodada final.

No próximo fim de semana, o Botafogo volta suas atenções para defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo tendo perdido por 1 a 0 para o Athletico na última rodada, o time carioca lidera a competição com 21 pontos, dois à frente do Palmeiras. No sábado, o Botafogo recebe o Fortaleza, no Engenhão, a partir das 21 horas.