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Botafogo recebe transfer ban por tempo indeterminado e acumula três punições na Fifa

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 19:05:00 Editado em 11.05.2026, 19:12:46
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Um novo transfer ban foi registrado pela Fifa ao Botafogo nesta segunda-feira. É o terceiro que o clube acumula. Desta vez, a punição tem período indeterminado. Os outros dois proibiam o registro de jogadores por três janelas de transferências.

A dívida que serve de gatilho para a sanção é pela compra de Thiago Almada, junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos. Já foi paga uma parcela de US$ 10 milhões, mas a sequência do acordo feito em fevereiro teve atrasos, segundo o ge. Além do valor da transferência, há uma multa prevista pelo não pagamento no prazo.

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O Botafogo espera que a Fifa atenda a uma medida cautelar expedida ainda antes da recuperação judicial da SAF e suspenda as punições. O primeiro transfer ban ainda ativo é de 20 de abril, pela dívida com o Ludogorets por Rwan Cruz. O segundo é referente à chegada de Santi Rodríguez, junto ao New York City.

Ao todo, o Botafogo deve R$ 1,1 bilhão somente em valores a pagar pela contratação de jogadores, segundo balanço financeiro de 2025. Apesar do cenário financeiro delicado, o clube registrou faturamento bruto recorde de R$ 1,44 bilhão. Curiosamente, o principal motor de receita foi a negociação de atletas, que gerou R$ 733 milhões, representando alta de 661% em relação ao ano anterior.

Os números foram impulsionados pelas transferências de Luiz Henrique ao Zenit, da Rússia, e de Thiago Almada ao Atlético de Madrid, da Espanha. As premiações esportivas também tiveram peso relevante, somando R$ 269 milhões, além de receitas com sócio-torcedor (R$ 52 milhões) e licenciamento e vendas (R$ 60 milhões). O Botafogo foi um dos quatro brasileiros a participar do Mundial de Clubes da Fifa, ao lado de Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

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