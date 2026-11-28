Botafogo perde para o Bahia e segue ameaçado de queda no Brasileirão
O Botafogo voltou a decepcionar a sua torcida ao perder por 2 a 1 para o Bahia, neste sábado à noite, no estádio Nilton Santos, no Rio, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tropeço em casa manteve o time carioca em situação delicada para escapar da Série B, porque agora não depende só de suas próprias forças.
Continua na 14ª posição, com 43 pontos, e pode ser superado por Corinthians ou Grêmio e até pelo Mirassol. Além de torcer contra seus rivais neste fim de semana, ainda terá que vencer o seu último jogo diante do Santos, na próxima quarta-feira, na Vila Belmiro. Ao final do jogo, a torcida vaiou o time e xingou o técnico Tite, que venceu apenas dois em dez jogos disputados.
De outro lado, a vitória deixou o Bahia com 57 pontos, em sexto lugar, e com vaga garantida na fase inicial da Copa Libertadores de 2027. O tricolor baiano vai disputar a competição sul-americana pela terceira vez seguida.
Rodrigo Nestor fez um golaço para abrir o placar ao visitante no primeiro tempo, enquanto Alex Telles, de pênalti, deixou tudo igual no segundo. Mas, aos 39 minutos, Michel Araújo chutou de fora da área e marcou o gol da vitória para os baianos.
O Bahia iniciou o jogo de forma intensa, tocando bola com velocidade, pressionando e empurrando o Botafogo para seu campo de defesa. O visitante ainda abriu o placar logo aos seis minutos, com um golaço do meia Rodrigo Nestor. Ele desceu em diagonal, passou por Arthur Chaves e chutou de curva. A bola "morreu" no ângulo direito de Gabriel Batista.
Demorou um pouco para o Botafogo se organizar em campo, mas depois, mesmo debaixo de chuva, passou a explorar bem as avançadas pelas beiradas do campo, tanto com Alex Telles, pela esquerda, como com Matheus Martins, pelo lado direito.
O empate só não saiu porque faltou pontaria, algumas vezes, e sobrou sorte ao goleiro Ronaldo, em outras. Aos 16, David Duarte tentou cortar um cruzamento e quase marcou contra, acertando a trave. Danilo, de cabeça, cabeceou para o gol, mas Davi Duarte salvou em cima da linha, aos 36.
Dois minutos depois, Danilo lançou Matheus Martins em velocidade nas costas da defesa, ele avançou e se atrapalhou na saída de Ronaldo, que fez o bloqueio. A torcida não gostou do gol perdido e passou a vaiar o atacante quando ele pegava na bola.
Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Danilo e Tiquinho Soares fizeram tabelinha de cabeça e Ronaldo salvou no alto com um tapa na bola. Um sinal de que o time carioca iria buscar o empate a qualquer custo.
Mas o time da casa deu maior susto à torcida, aos nove, quando Jean Lucas chutou e a bola resvalou no bração de Vitinho. O possível pênalti foi analisado no VAR, mas, ao final, o árbitro Ramon Abatti Abel anotou impedimento no lance.
Kauan Toledo tinha acabado de entrar no lugar de Matheus Martins e sofreu pênalti, ao ser segurado na camisa por Kanu. Na cobrança, Alex Telles chutou forte no canto esquerdo de Ronaldo, que caiu do outro lado. Tudo igual no placar, aos 16 minutos. A torcida se empolgou e o time passou a dominar as ações em campo.
O técnico Rogério Ceni, porém, fez mudanças importantes no Bahia, com as entradas de Michel Araújo e Everton Ribeiro. O time melhorou e marcou o segundo gol aos 39 minutos. Ele pegou um rebote da defesa, ajeitou e chutou forte no canto direito de Gabriel Batista.
Depois disso, a torcida esfriou o Botafogo não mais reagiu. Desceu para os vestiários debaixo de uma sonora vaia.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 2 BAHIA
BOTAFOGO - Gabriel Batista; Vitinho, Kaio Pantaleão (Justino), Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho (Arthur Cabral), Medina (Edenilson) e Danilo; Matheus Martins (Kauan Toledo), Tiquinho Soares e Montoro (Júnior Santos). Técnico: Tite.
BAHIA - Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick), Jean Lucas (Michel Araújo) e Rodrigo Nestor (Sanabria); Kike Olivera, Alejo Véliz (Ruan Pablo) e Erick Pulga (Everton Ribeiro). Técnico: Rogério Ceni.
GOLS - Rodrigo Nestor, aos seis minutos do primeiro tempo. Alex Telles, pênalti, aos 16, e Michel Araújo, aos 39 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Arthur Chaves (BOT) e Everton Ribeiro (BAH).
ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).