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Botafogo-PB x Santa Cruz: veja horário e onde assistir jogo ao vivo neste sábado

Jogo pela última rodada do quadrangular da Série C terá torcida única no Almeidão.

Escrito por Da Redação
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Botafogo-PB x Santa Cruz: veja horário e onde assistir jogo ao vivo neste sábado
Autor Foto: Estádio Almeidão, em João Pessoa — Foto: William Fontes/CBN

Botafogo-PB e Santa Cruz se enfrentam neste sábado (10), às 17h, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). O embate é válido pela sexta e última rodada do quadrangular do acesso da Série C do Campeonato Brasileiro. Como informação complementar, o duelo contará apenas com a presença da torcida paraibana no estádio, seguindo uma recomendação do Ministério Público referendada pela CBF, do mesmo modo que a partida de ida teve apenas tricolores na Arena de Pernambuco.

Na lanterna do Grupo B com apenas dois pontos conquistados, o Botafogo-PB já não tem mais chances matemáticas de subir de divisão e entra em campo somente para cumprir tabela. A equipe tenta evitar uma derrota para não igualar a marca negativa do Paysandu de 2021, que detém a pior campanha já registrada no quadrangular da terceira divisão.

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Do outro lado, o Santa Cruz vive uma realidade completamente diferente, já que garantiu o acesso de forma antecipada na rodada anterior, ao empatar em 1 a 1 com o Maringá dentro de casa. O objetivo agora é terminar o quadrangular na liderança para garantir vaga na grande final da Série C, precisando apenas de um empate ou uma vitória neste sábado. Vale ressaltar que o título do campeonato dá direito a uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

Onde assistir

A partida terá transmissão com imagens ao vivo pelo canal do Youtube SportyNet+. No rádio, o jogo pode ser acompanhado pela CBN.

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