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CONTRATAÇÃO

Botafogo oficializa a contratação do meia marroquino Hakim Ziyech até o fim de 2028

Jogador de 33 anos rescindiu contrato com o Wydad Casablanca, usará a camisa 22 e assinou contrato de longa duração

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Botafogo oficializa a contratação do meia marroquino Hakim Ziyech até o fim de 2028
Autor Hakim Ziyech, de 33 anos - Foto: - Divulgação

O Botafogo anunciou oficialmente nesta quinta-feira (10) a contratação do meio-campista marroquino Hakim Ziyech, de 33 anos. O jogador, que desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira após rescindir contrato com o Wydad Casablanca, do Marrocos, assinou vínculo com o clube alvinegro até o final de 2028 e vestirá a camisa número 22. A chegada do atleta foi celebrada nas redes sociais da equipe carioca com mensagens destacando a união entre as trajetórias do jogador e do clube.

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A comissão técnica estabeleceu uma programação de cerca de duas semanas de treinos específicos para que Ziyech alcance a condição física ideal antes de sua estreia oficial. Nascido na Holanda e naturalizado marroquino, o meia acumula duas Copas do Mundo no currículo (2018 e 2022), tendo sido um dos principais nomes da seleção de Marrocos na campanha do Catar, quando a equipe alcançou a quarta colocação.

Com vasta experiência no futebol europeu, Ziyech iniciou a carreira no Heerenveen e passou pelo Twente antes de se destacar no Ajax, onde conquistou o Campeonato Holandês, a Copa da Holanda e a Supercopa nacional, além de ter sido vice-campeão da Liga Europa. Transferido para o Chelsea, da Inglaterra, sagrou-se campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes na temporada 2020-21. Posteriormente, teve passagens pelo Galatasaray — acumulando dois títulos turcos e uma supercopa —, Al Duhail, do Catar, e Wydad Casablanca.

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A contratação do reforço internacional ocorre em meio a um momento de instabilidade do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há cinco partidas, somando três derrotas e dois empates no período, o time ocupa a 14ª colocação na tabela, com 31 pontos. A equipe tenta a reabilitação no próximo fim de semana, quando enfrenta o Red Bull Bragantino no Estádio Olímpico Nilton Santos.

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