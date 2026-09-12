Botafogo não aproveita expulsão e fica no empate com o Red Bull Bragantino
Em dia de apresentação de Ziyech, reforço badalado do Botafogo, a torcida não saiu tão satisfeita. Em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão, o time carioca recebeu o Red Bull Bragantino no Engenhão, e com um a mais desde o fim do primeiro tempo, após expulsão de Wallace Yan, ficou apenas no empate por 1 a 1 com o time paulista. O resultado ainda amplia a má fase do Botafogo na temporada. Isso porque desde que Bellão assumiu o comando da equipe, venceu apenas um dos cinco jogos disputados. Do outro lado, o Bragantino também segue em baixa, com apenas uma vitória nos últimos oito jogos.
A igualdade no placar levou o Botafogo a 32 pontos, com apenas quatro de vantagem para o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. Do outro lado, o time paulista fica com 36. Aproveitando a semana sem outras competições, o Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (16), quando a partir das 19h30 recebe o Grêmio, no Nilton Santos, em jogo atrasado da 21ª rodada. Já o Bragantino joga apenas no domingo (20), quando às 18h30, visita o Flamengo, no Maracanã.
Embalado por sua torcida, o Botafogo iniciou o duelo em cima e criou boas chances com Montoro nos minutos iniciais, mas não conseguiu ser efetivo. Do outro lado, o Bragantino conseguiu começar a crescer no jogo principalmente em investidas de Wallace Yan e viu Gabriel Batista fazer grande defesa aos 17 minutos, em tentativa de Fernando.
Logo depois, Eric Ramires arriscou e tirou tinta do travessão. A pressão paulista, porém, surtiu efeito. Aos 29, Wallace Yan recebeu na direita, cruzou e Lucas Monzón tentou cortar mas mandou contra a própria meta, abrindo o marcador para o Red Bull Bragantino. O segundo quase veio aos 36, com Fernando, que chutou rente à trave.
Entretanto, aos 43, o time paulista perdeu um de seus principais destaques da partida. Wallace Yan arrancou em direção ao gol e acertou o rosto de Ferraresi. Após análise do VAR, o árbitro decidiu expulsar o atacante, que deixou o campo aos prantos. O jogo, porém, não teve novas emoções.
Com vantagem numérica, o Botafogo iniciou a segunda etapa se lançando ao ataque e até viu o Bragantino assustar com Pitta, mas conseguiu transformar o cenário em gol. Aos 10, Alex Telles cruzou na medida para Vitinho, que de cabeça, mandou no canto e empatou a partida.
Após o gol, o Bragantino fechou ainda mais a casinha, mas quase chegou ao segundo gol com Lucas Barbosa, que recebeu de Juninho Capixaba e chutou por cima do gol. Do outro lado, o time carioca seguiu dominando a posse de bola, mas pecou muito na objetividade, o que atrapalhou a virada.
O Red Bull Bragantino ainda teve a chance de deixar o Rio com mais três pontos aos 44, quando Herrera ficou cara a cara com Gabriel Batista, que operou um milagre e garantiu ao menos o empate para o time da casa.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO
BOTAFOGO - Gabriel Batista; Vitinho (Mateo Ponte), Ferraresi, Lucas Monzón e Alex Telles (Paulinho); Huguinho, Danilo e Montoro; Villalba (Kadir), Júnior Santos (Tiquinho Soares) e Danilo Pereira (Kauan Toledo). Técnico: Rodrigo Bellão (Interino).
RED BULL BRAGANTINO - Tiago Volpi; SantAnna (Andrés Hurtado), Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Fabinho (Matheus Fernandes), Eric Ramires (Gabriel) e Lucas Barbosa (Herrera); Wallace Yan, Isidro Pitta (Eduardo Santos) e Fernando. Técnico: Vagner Mancini.
GOLS - Lucas Monzón (contra), aos 29 minutos do primeiro tempo. Vitinho, aos 10 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Lucas Monzón, Kadir, Ferraresi, Tiago Volpi e Juninho Capixaba.
CARTÃO VERMELHO - Wallace Yan (Red Bull Bragantino).
ÁRBITRO - Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA).
RENDA - R$ 428.790,00.
PÚBLICO - 13.878 torcedores.
LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).