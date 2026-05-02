Botafogo leva virada do Remo nos acréscimos e perde após cinco jogos no Brasileirão
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
O Botafogo voltou a perder no Campeonato Brasileiro após cinco jogos de invencibilidade. Na tarde deste sábado, recebeu o Remo no Nilton Santos, no Rio, e foi derrotado por 2 a 1, de virada. Ferraresi abriu o placar para os cariocas no primeiro tempo, mas Alef Manga e Jajá fizeram os gols da vitória na etapa final.
O Botafogo vinha de três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos e só tinha perdido para o Flamengo como mandante. O time segue com 17 pontos na zona intermediária da tabela.
Já o Remo, que vinha de três derrotas e dois empates, conquistou sua segunda vitória na competição, a primeira como visitante. Sua vitória anterior tinha sido contra o Bahia, por 4 a 1, em casa. O time agora soma 11 pontos e segue na zona de rebaixamento, mas se aproximou dos adversários fora do Z-4.
O Remo começou o jogo de forma ofensiva, mas o Botafogo rapidamente tomou o controle do jogo. O time carioca teve a primeira chance perigosa em jogada ensaiada de escanteio em que Matheus Martins finalizou de primeira, mas Marcelo Rangel fez uma importante defesa. Em outro escanteio, Arthur Cabral desviou na pequena área, mas o goleiro conseguiu espalmar.
Aos 12 minutos, porém, o Botafogo abriu o placar em novo escanteio pela direita. Alex Telles cobrou na primeira trave e Ferraresi subiu bem para desviar e vencer o goleiro Marcelo Rangel. Pouco depois, Arthur Cabral quase ampliou em belo chute de fora da área, mas o goleiro fez outra grande defesa. Kadir também teve uma bela chance ao sair na cara do gol, mas o chute rasteiro foi para fora.
Na principal chance do Remo, Jajá também perdeu na cara do gol. Ele limpou bem o zagueiro, mas chutou em cima do goleiro Neto. Em outro lance, Patrick desviou de cabeça. A bola bateu na trave e saiu pela linha de fundo.
Na volta para o segundo tempo, o jogo seguiu com boas chegadas. O Remo teve nova chance com Jajá, mas ele não conseguiu finalizar. O Botafogo respondeu com dois chutes de Matheus Martins, ambos para fora.
Até que aos 24 minutos, o Remo alcançou o empate. Após cruzamento, a bola não foi tirada completamente e sobrou para Alef Manga. Ele dominou e chutou forte para marcar, com a bola batendo no travessão antes de entrar.
E, quando tudo parecia definido, o Remo conseguiu virar o placar aos 46 minutos. David Braga disparou em velocidade e tocou para Gabriel Poveda. O atacante chutou cruzado, Neto espalmou, mas Jajá, que havia perdido dois gols, se redimiu ao completar. Neto ainda tocou de novo na bola, mas a bola bateu na trave entrou. O Botafogo foi para o abafa nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a derrota.
O Botafogo volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, quando recebe o Racing, da Argentina, no Nilton Santos, pela Copa Sul-Americana. No domingo, às 16h, visita o Atlético-MG na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela 14ª rodada do Brasileirão.
Já o Remo terá a semana livre e só volta a campo pelo Brasileirão no domingo, às 16h, quando recebe o líder Palmeiras no Mangueirão, em Belém (PA).
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 2 REMO
BOTAFOGO - Neto; Vitinho, Ferraresi, Bastos e Alex Telles (Marçal); Medina (Allan) (Joaquín Correa), Danilo e Montoro (Júnior Santos); Matheus Martins, Arthur Cabral e Kadir (Edenílson). Técnico: Franclim Carvalho.
REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (Matheus Alexandre), Marllon, Tchamba e Mayk (David Braga); José Welison (Picco), Patrick e Zé Ricardo (Jáderson); Yago Pikachu, Alef Manga (Gabriel Poveda) e Jajá. Técnico: Léo Condé.
GOLS - Ferraresi, aos 12 minutos do primeiro tempo. Alef Manga, aos 24, e Jajá, aos 46 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Vitinho e Danilo (Botafogo); Tchamba e Picco (Remo).
PÚBLICO - 18.780 pagantes (22.116 presentes).
RENDA - R$ 696.020,00.
LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).