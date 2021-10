Botafogo leva a virada do Avaí no Engenhão e perde a vice-liderança da Série B

Da Redação

No momento em que todos pensavam que o Botafogo fosse embalar de vez no Campeonato Brasileiro da Série B, o time tropeçou em pleno Engenhão, neste sábado, ao perder por 2 a 1, de virada para o Avaí, em duelo da 28ª rodada.

A vitória deixou o Avaí na vice-liderança com 49 pontos. O Botafogo com um ponto a menos (48) é o terceiro colocado. Os gols saíram todos no segundo tempo. Diego Gonçalves abriu para o time carioca, enquanto Jean Cléber e Bruno Silva anotaram para os catarinenses.

No final do jogo, o técnico Enderson Moreira discutiu com torcida. O técnico mostrou bastante irritação no segundo tempo com os torcedores, principalmente após o gol da virada do Avaí, marcado por Bruno Silva, um ex-botafoguense. Mas a reação do técnico parece exagerada, mesmo porque apenas 751 torcedores foram até o Engenhão neste retorno lento após a pandemia de covid-19.

Os times concorrentes a uma vaga ao acesso começaram a partida de forma muito lenta e o primeiro tempo foi muito truncado, com poucas chances de gols criadas dois lados.

O Botafogo tinha dificuldade de ter a posse da bola e as jogadas pelas laterais, utilizadas com sucesso nas últimas partidas, não eram feitas pelo clube carioca.

Mesmo assim, chegou ao gol aos 31 minutos, quando Marco Antônio foi lançado, ganhou na velocidade e tocou por cobertura na saída do goleiro. Após consulta ao VAR, porém, o gol foi anulado por impedimento do próprio Marco Antônio.

O Avaí foi criar sua primeira chance somente aos 43 minutos, quando Copete foi lançado pelo lado direito e bateu. Carlinhos evitou o gol.

Se faltou emoção no primeiro tempo, no segundo tempo, foi diferente. Logo aos três minutos, o Botafogo abriu o marcador. Chay cobrou escanteio fechado pelo lado esquerdo, e Diego Gonçalves desviou de cabeça.

O Avaí buscou o empate aos 16 minutos. Jean Cléber levantou a bola na área com curva, ninguém alcançou e a bola entrou direto no gol.

Vaiado pela torcida do Botafogo, seu ex-clube, Bruno Silva, aos 33 minutos, marcou o segundo gol do Avaí. Após o goleiro Diego Loureiro espalmar chute de Rômulo, Bruno Silva chegou chutando firme para marcar.

No final, o Botafogo pressionou e quase marcou aos 50 minutos, quando Rafael Moura limpou a marcação e chutou rasteiro parando na defesa do goleiro do Avaí.

O Botafogo joga na sexta-feira diante do CRB, novamente no Rio. O Avaí encara, na terça-feira, a Ponte Preta, na Ressacada, em Florianópolis (SC). Os dois jogos são válidos pela 29ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 2 AVAÍ

BOTAFOGO - Diego Loureiro; Daniel Borges (Ênio), Joel Carli, Gilvan e Carlinhos; Barreto, Luís Oyama e Chay; Diego Gonçalves (Warley), Marco Antônio (Rafael) e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.

AVAÍ - Glédson; Edílson, Alemão, Betão e Diego Renan; Bruno Silva, Lourenço (Jádson) e Jean Cléber (Wesley Soares); Vinícius Leite (Valdívia), Copete e Jonathan (Rômulo). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Diego Gonçalves aos 3, Jean Cléber aos 15 minutos e Bruno Silva aos 33 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Barreto (BOTAFOGO-RJ) e Renato(AVAÍ-SC).

RENDA - R$ 22.200,00.

PÚBLICO - 718 pagantes (751 presentes).

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio.