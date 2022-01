Botafogo faz 2 a 0 no Bangu e conquista a primeira vitória no Campeonato Carioca

Da Redação

O Botafogo aproveitou melhor as chances contra o Bangu e conquistou uma vitória por 2 a 0 diante de cerca de três mil pessoas no Engenhão, neste domingo. O triunfo é o primeiro do time alvinegro na temporada. A partida foi válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Felipe Ferreira e Diego Gonçalves marcaram os gols da vitória.

Com os três pontos somados neste domingo e o empate na estreia diante do Boavista, o Botafogo chega a quatro pontos neste início de competição, empatado com os rivais Vasco e Flamengo. Já o Bangu, que estreou com uma importante vitória diante do Fluminense, continua com os mesmos três pontos.

O Botafogo entrou em campo bastante ligado e teve sucesso ao recuperar bolas no setor intermediário para sair rápido ao ataque. Assim o placar foi aberto aos 8 minutos. Em contra-ataque, Daniel Borges chegou no fundo e cruzou para Felipe Ferreira completar para o fundo das redes. Apesar de não conseguir chegar com tanta clareza ao gol do Botafogo, o Bangu adotou uma postura ousada na partida e arriscou diversas investidas para tentar furar o bloqueio alvinegro no primeiro tempo.

A parte final do confronto manteve um ritmo parecido com o primeiro tempo. O Bangu tentava agredir o Botafogo, que chegava mais inteiro ao ataque. Em uma dessas chances, Luiz Fernando, do Botafogo, obrigou o goleiro Paulo Henrique a fazer grande defesa. Gatito também precisou trabalhar para defender uma tentativa de Lucas Duarte e impedir o empate dos visitantes.

Erison, que entrou no decorrer do jogo para fazer sua estreia pelo Botafogo, brilhou e participou do segundo gol do time da casa. Aos 31 minutos, Erison fez ótima jogada na linha de fundo e cruzou na cabeça de Diego Gonçalves, que cabeceou para baixo e ampliou a vantagem do Botafogo.

Nos minutos finais, o Bangu pressionou no ataque. Lucas Oliveira recebeu no começo da grande área e acertou a trave de Gatito Fernández aos 46 minutos. As tentativas não surtiram efeito e o duelo terminou com vitória botafoguense por 2 a 0.

O Botafogo terá mais um compromisso no Engenhão na próxima quinta-feira, contra o Madureira. O time alvinegro buscará embalar a primeira sequência de vitórias da temporada. Já o Bangu tentará se recuperar da sua primeira derrota na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Volta Redonda em Moça Bonita.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 BANGU

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Daniel Borges, Kanu, Joel Carli e Carlinhos; Fabinho, Breno (Raí) e Felipe Ferreira (Luiz Fernando); Diego Gonçalves (Ronald); Matheus Nascimento (Kayque) e Vitinho (Erison). Técnico: Enderson Moreira.

BANGU - Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Israel, Eduardo Brito) e Alison Daniel (Baggio); Renatinho (Nascimento), Denilson e Lucas Oliveira; Luís Araújo (Lucas Duarte), Daniel Dias (Felipinho) e Santarém (Raí). Técnico: Felipe Loureiro.

GOLS - Felipe Ferreira aos nove minutos do primeiro tempo; Diego Gonçalves aos 30 do segundo.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz.

CARTÕES AMARELOS - Gatito Fernández, Joel Carli, Erson, Carlos Eduardo e Alison Daniel.

RENDA - R$ 94.878,00.

PÚBLICO - 2.823 pagamtes (3.112 presentes).

LOCAL - Engenhão.