Botafogo encerra jejum, vence reservas do Atlético-MG e abre distância do Z-4
Depois de duas derrotas consecutivas, o Botafogo encerrou a má fase diante do seu torcedor. No Engenhão, aproveitou que encarou os reservas do Atlético-MG e se reabilitou com uma vitória por 1 a 0, nesta quarta-feira, para abrir distância da zona de rebaixamento do Brasileirão na 34ª rodada. Edenilson foi o autor do único gol do confronto.
O Botafogo entrou com outra formação, que não gerou grande impacto na postura da equipe, que seguiu com pouca posse de bola, mas aproveitou o bom momento em campo para marcar com Edenilson, após bela jogada de Vitinho. O Atlético-MG entrou com o time modificado, pensando exclusivamente na Copa do Brasil.
Com o resultado, o time de Tite chegou a 41 pontos, saltando para a 12ª colocação, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana. Já a equipe de Eduardo Domínguez conheceu a terceira derrota consecutiva no Brasileirão, estacionado com 50 pontos, em sétimo lugar.
O Botafogo agora só volta a campo após a Data-Fifa, quando visita o Corinthians na Neo Química Arena, na quarta-feira (18), às 21h30. Já o Atlético-MG volta suas atenções para a Copa do Brasil, onde busca a virada diante do Grêmio após perder o primeiro jogo por 2 a 0, no sábado (07), às 18h, na Arena MRV.
Pressionado, o Botafogo entrou em campo com uma formação diferente, com três zagueiros e dois alas. O time demorou para se encontrar em campo, com pouca posse de bola e vendo o adversário ditar o ritmo. Quando conseguiu encaixar o ataque, contou com boa jogada individual de Vitinho, puxando para o meio e servindo Edenilson bater na saída do goleiro e abrir o placar aos 18 minutos.
O gol deu tranquilidade a equipe carioca, que carimbou a trave logo depois com Tiquinho Soares. O Atlético-MG aos poucos foi equilibrando a partida no número de finalizações. Subindo as linhas, Scarpa tentou de longe, enquanto Alexsander parou em boa defesa de Gabriel Batista. Na reta final, o duelo caiu de produção, com muita transpiração e pouca inspiração e o Botafogo levou a vantagem para o intervalo.
O confronto retornou para a segunda etapa em rotação baixa. A dupla abusava de erros técnicos, passes sem efetividade e finalizações sem direção. O Botafogo era quem mais pecava quando tinha a bola nos pés, enquanto o Atlético-MG já acusava a parte física e o ritmo de jogo dos reservas. Concentrado no meio de campo, nenhum dos ataques conseguiu pelo menos colocar os goleiros para trabalhar.
Numa das raras chances de inspiração, Medina lançou Kauan Toledo. O jovem puxou o contra-ataque e cruzou rasteiro para Matheus Martins que parou em milagre de Everson. Com o fim se aproximando, foi o Atlético-MG que tomou conta da partida. Com mais posse de bola, foi alçando bola na área e arriscando quando tinha espaço. Retrancado, o Botafogo conseguiu suportar a pressão e nos acréscimos ainda carimbou a trave.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 0 ATLÉTICO-MG
BOTAFOGO - Gabriel Batista; Justino, Ferraresi e Marçal; Vitinho, Huguinho, Edenilson (Alex Telles), Medina (Domingos Andrade) e Paulinho (Kauan Toledo); Tiquinho Soares (Arthur Cabral) e Danilo Pereira (Matheus Martins). Técnico: Tite.
ATLÉTICO-MG - Everson; Preciado, Léo Duarte, Vitão (Vitor Hugo) e Kauã Pascini; Tomás Pérez (Gutte), Alexsander, Cissé (Gabriel Veneno), Gustavo Scarpa e Dudu; Cauã Soares. Técnico: Eduardo Domínguez.
GOLS - Edenilson, aos 18 minutos do primeiro tempo.
ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).
CARTÕES AMARELOS - Medina, Marçal, Kauã Piscini, Tomás Pérez.
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).