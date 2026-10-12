Botafogo empata com o Coritiba e soma primeiro ponto na 'Era Tite'

O Botafogo segue sem vencer na 'Era Tite'. O time carioca empatou por 1 a 1 com o Coritiba, nesta segunda-feira, no Estádio Couto Pereira, na capital paranaense, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em três jogos, este foi o primeiro ponto somado e deixa o clube ainda preocupado com a ameaça de rebaixamento.

Com 36 pontos, o Botafogo vai fechar a rodada em 13º lugar. O Coritiba está um pouco melhor, com 39 pontos, mas completou cinco jogos sem vencer. Vinha de duas goleadas, por coincidência, contra dois times cariocas: Vasco (5 a 0) e Fluminense (4 a 0). Ambos os jogos foram disputados no Rio.

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Desta vez, nem o técnico Tite esteve no banco de reservas. Ele foi expulso por comemorar dentro de campo um gol Tiquinho Soares, posteriormente anulado, no clássico com o Vasco, em qual o time botafoguense perdeu por 2 a 1. Antes perdeu para o Mirassol por 2 a 0. Coube ao auxiliar técnico, o filho Matheus Bachi, dirigir o time desta vez de forma interina. Mas Tite esteve num camarote do estádio.

O jogo começou bastante movimentado, com as duas equipes buscando jogadas no campo de ataque. Apesar das tentativas do Botafogo, que explorou principalmente os lados do campo, o Coritiba foi quem abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo.

Em cobrança de escanteio de Josué, o zagueiro Tiago Cóser desviou de cabeça e viu a bola bater em Marçal antes de balançar as redes alvinegras. Gol contra. Mas a desvantagem despertou uma reação do Botafogo, que passou a ter maior controle da partida.

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A mudança de postura surtiu efeito quatro minutos depois. Matheus Martins recebeu passe pela esquerda e fez um cruzamento na medida para Danilo, que dominou na pequena área e mandou para o fundo do gol. No entanto, o árbitro Matheus Candançan foi ao VAR e identificou um empurrão de Arthur Cabral em Jacy no mesmo lance, anulando o gol.

O Botafogo manteve o domínio e empatou aos 33 minutos, novamente com Danilo, desta vez em um lance que não deixou margem para dúvidas quanto à legalidade do gol. Cristian Medina participou de uma bonita tabela com Arthur Cabral e serviu o jogador da seleção brasileira, que finalizou de primeira e contou com um desvio em Jacy para deixar tudo igual.

O início do segundo tempo manteve o equilíbrio visto durante boa parte da primeira etapa, mas sem a mesma intensidade.

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A primeira chance de perigo aconteceu aos 16 minutos, quando o Botafogo errou na saída de bola e ela sobrou para Josué, que finalizou de fora da área e obrigou Gabriel Batista a fazer uma grande defesa para evitar o gol do Coritiba.

Dois minutos depois, o time comandado por Fernando Seabra voltou a assustar. Em cobrança de lateral para dentro da área alvinegra, Alex Telles cortou mal de cabeça, e a bola encontrou Pedro Rocha, que emendou uma bicicleta. Novamente, Gabriel Batista fez a defesa.

A partida seguiu sem chances claras para as duas equipes nos minutos seguintes, com um jogo mais físico do que técnico em alguns momentos. Os últimos minutos seguiram movimentados, mas as equipes não conseguiram balançar as redes e o jogo terminou empatado, refletindo o equilíbrio do confronto em Curitiba.

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FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 1 BOTAFOGO

CORITIBA - Pedro Morisco; Fabricio Bustos (Tinga), Tiago Cóser, Jacy e Felipe Jonatan (Rodrigo Gelado); Thiago Santos (Nicolás Fonseca), Sebastián Gómez e Josué (Renato Marques); Joaquin Lavega (Breno Lopes), Paulo Roberto e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.

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BOTAFOGO - Gabriel Batista; Vitinho, Nahuel Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan (Domingos Andrade), Cristian Medina (Álvaro Montoro) e Danilo; Hakim Ziyech (Júnior Santos), Arthur Cabral (Tiquinho Soares) e Matheus Martins (Paulinho). Técnico: Matheus Bachi (Interino).

GOLS - Marçal, contra, aos 21, e Danilo, aos 33 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fabricio Bustos, Sebastián Gómez, Tiago Cóser e Rodrigo Gelado (CORITIBA); Allan e Marçal (BOTAFOGO).

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ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

RENDA - R$ 968.062,00.

PÚBLICO - 26.439 torcedores.

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LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).