Botafogo empata com Cruzeiro, acumula 10 jogos sem vitória e deixa o G-4 do Brasileirão

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Botafogo liderou 31 das 37 rodadas do Brasileiro, mas chega à última dependendo de uma combinação de resultados para terminar entre os quatro primeiros colocados do campeonato e se classificar diretamente para a fase de grupos da Libertadores.

continua após publicidade

Mesmo jogando em casa, o Botafogo só empatou sem gols com o Cruzeiro neste domingo. Foi o décimo jogo sem vitória do Botafogo, que soma agora 64 pontos e está na quinta colocação. Já o Cruzeiro chegou aos 46 pontos e conseguiu se livrar da ameaça do rebaixamento.

O primeiro tempo não teve grandes chances de gols. A torcida no Engenhão, descontente com a queda de rendimento do time, vaiou o Botafogo.

continua após publicidade

Na etapa final, o técnico Tiago Nunes trocou a dupla de ataque do Botafogo, tirando Luis Henrique e Tiquinho Soares e colocando Diego Costa e Hugo, mas a equipe não foi capaz de furar a defesa rival.

No final da partida, a torcida do Botafogo chegou a demonstrar algum apoio ao time, mas também surgiram gritos de protestos.

Na última rodada, na quarta-feira, o Botafogo vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional. O Cruzeiro recebe o Palmeiras, no Mineirão.

continua após publicidade

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 CRUZEIRO

BOTAFOGO - Lucas Perri; Danilo Barbosa, Adryelson e Cuesta; Tchê Tchê, Marlon Freitas (Carlos ALberto), Gabriel Pires (Newton) e Victor Sá; Júnior Santos (Janderson), Luis Henrique (Diego Costa) e Tiquinho Soares (Hugo). Técnico: Tiago Nunes.

continua após publicidade

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Ian Luccas (Mateus Vital), Lucas Silva (João Marcelo) e Japa; Matheus Pereira (Nikão), Bruno Rodrigues (João Pedro) e Arthur Gomes (Robert). Técnico: Paulo Autuori.

CARTÕES AMARELOS - Danilo Barbosa, Gabriel Pires, Adryelson e Diego Costa (Botafogo), Palacios, Neris e Luciano Castán (Cruzeiro)

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).