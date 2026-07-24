Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
BRASILEIRÃO

Botafogo domina, mas esbarra em goleiro do Vitória e só empata

Goleiro do time baiano brilha com grandes defesas no Engenhão; resultado mantém as equipes empatadas com 26 pontos no Brasileirão

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 08:32:57 Editado em 24.07.2026, 08:43:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Botafogo domina, mas esbarra em goleiro do Vitória e só empata
Autor Botafogo ficou quite com a tabela - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo bem que tentou sair com os três pontos do Engenhão nesta quinta-feira. Com 18 finalizações, viu o goleiro Lucas Arcanjo brilhar com grandes defesas e sair como o principal responsável pelo empate sem gols diante do Vitória, em duelo atrasado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Agora, o Botafogo ficou quite com a tabela, ocupando a zona intermediária, em nono lugar, com 26 pontos, mesma pontuação do Vitória, que aparece em 11º lugar, por causa dos critérios de desempate.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Grêmio perde para o Bolívar na altitude, mas segue vivo na Sul-Americana

Outro destaque da partida foi o meia Danilo. Ele vinha sendo alvo do Palmeiras, mas com sua entrada em campo, completou o limite de jogos e não pode mais atuar por nenhum outro time no Brasileirão. Os bastidores da negociação era quente, com o time carioca recusando uma proposta de R$ 160 milhões do clube paulista.

O Botafogo volta a campo no domingo, quando inicia o returno diante do Cruzeiro, às 16h, no Mineirão, na capital mineira. Mais tarde, às 19h30, o Vitória visita o Remo no Mangueirão, na capital paraense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O duelo começou bem disputado. O Botafogo buscou ter mais a posse de bola e trabalhar entre as linhas, enquanto o Vitória apostava fielmente no contra-ataque. O time carioca conseguiu costurar jogadas pelo meio e levou perigo em chute de Arthur Cabral da entrada da área, defendido por Arcanjo. O time baiano tentou responder na sequência, mas a defesa cortou em cima da hora a finalização de Erick.

O Botafogo era quem tinha o domínio da partida, mas passou a ter dificuldade para pisar na área, tendo que optar por cruzamentos. Vitinho foi até a linha de fundo e por pouco Arthur Cabral não desviou para as redes. Na reta final, o Vitória conseguiu equilibrar na posse e quando teve sua melhor chance com Renê, Warleson mostrou reflexo, fez grande defesa e manteve o empate no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Botafogo aumentou seu domínio, com marcação alta e formando uma blitz no campo de ataque. Com menos de um minuto, Montoro carimbou a trave. Depois, Huguinho fez bela jogada individual e Arcanjo defendeu no susto. Na pressão, Alex Telles cobrou escanteio na cabeça de Arthur Cabral e Arcanjo passou a ser o responsável pelo empate, com outra bela defesa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com o passar do tempo, foi acabando o repertório carioca. Apesar do domínio, o time já não conseguia manter o ritmo no campo de ataque, enquanto o Vitória se manteve tranquilo na sua proposta, fechando bem os lados do campo e a entrada da área. O time até ensaiou alguns contra-ataques, porém sem sucesso. Na reta final, o Botafogo tentou a última cartada, porém sem sucesso.

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

BOTAFOGO 0 X 0 VITÓRIA

BOTAFOGO - Warleson; Vitinho (Mateo Ponte), Justino, Marçal e Alex Telles; Huguinho (Santi Rodrigues), Medina e Montoro; Villalba (Danilo), Arthur Cabral (Kadir) e Matheus Martins (Lucas Emanuel). Técnico: Franclim Carvalho.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Jamerson, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Baralhas, Zé Vitor (Pochettino) e Emmanuel Martínez (Caíque); Erick (Mateus Silva), Renê (Renato Kayzer) e Matheuzinho (Tarzia). Técnico: Jair Ventura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÕES AMARELOS - Mateo Ponte e Emmanuel Martínez.

ÁRBITRO - Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

RENDA - R$ 473.220,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PÚBLICO - 16.772 torcedores.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BOTAFOGO botafogo x vitória Campeonato Brasileiro Futebol Vitória
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV