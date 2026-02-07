Botafogo derrota o Guarani e entra na disputa por vaga nas quartas do Paulistão
O Botafogo-SP segue firme na briga por uma vaga nas quartas de final do Paulistão 2026. Na noite deste sábado, o time de Ribeirão Preto foi até o Brinco de Ouro da Princesa para encarar o Guarani, pela sétima e penúltima rodada da competição estadual, e com gols de Hygor e Kelvin, superou o time da casa por 2 a 0.
Com o resultado, além de quebrar uma sequência de quatro jogos de invencibilidade do Guarani, com direito a três vitórias consecutivas, o Botafogo foi a 11 pontos e saltou, ao menos de forma provisória, para o oitavo lugar, com a mesma pontuação do time campineiro, mas atrás no saldo de gols (-1 a -3).
Em festa após o rebaixamento confirmado da rival Ponte Preta, o Guarani foi a campo embalado por sua torcida, mas viu o adversário dominar o jogo. Aos sete, Jefferson Nem mandou da entrada da área e Claus salvou o time campineiro, que ainda tentou reagir, mas viu o Botafogo se firmar defensivamente e não dar muitas chances.
A postura do time de Ribeirão Preto, inclusive, surtiu efeito. Aos 37, em contra-ataque, Rafael Gava cruzou na medida para Hygor, que de cabeça, mandou para o fundo do gol e abriu o marcador para o Botafogo, que foi em vantagem para o intervalo.
Na volta para o segundo tempo, o Guarani quase deixou tudo igual no marcador com Mirandinha, que tirou de três marcadores, invadiu a área e bateu na rede, pelo lado de fora. Porém, quem voltou a sorrir foi o Botafogo. Aos sete, Hygor mandou de cabeça e Mateus Claus defendeu. Porém, aos 11, Kelvin recebeu lançamento de Gava, cortou para o meio e mandou no canto, ampliando a vantagem.
O Guarani reagiu aos 18, quando Diego Torres chutou e Gabriel Inocêncio salvou de carrinho. Porém, a bola bateu na mão do lateral, e após uma longa análise do VAR, foi identificado impedimento no início da jogada. Aos 30, foi a vez de Mirandinha fazer grande jogada e Kewen mandar para o gol, mas o lance foi novamente anulado por impedimento.
Nos minutos finais, o time da casa seguiu se lançando ao ataque, principalmente com investidas de Mirandinha, mas não conseguiu furar a defesa adversária, que garantiu a vitória fora de casa.
As equipes agora terão toda a semana de preparação para a oitava e última rodada da primeira fase do Paulistão 2026, já que voltam a campo apenas no próximo domingo, às 20h30. Na Arena Nicnet, o Botafogo encara o Capivariano. Já o Guarani vai até à Arena Barueri, para encarar o Palmeiras.
FICHA TÉCNICA
GUARANI 0 X 2 BOTAFOGO
GUARANI - Mateus Claus; Raphael Rodrigues (Cicinho), Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa; Willian Farias (Guilherme Cachoeira), Nathan Melo e Isaque (Diego Torres); Mirandinha, Guilherme Parede (Hebert) e Lucca (Kewen). Técnico: Matheus Costa.
BOTAFOGO - Victor Souza; Gabriel Inocêncio (Jonathan), Ericson, Carlos Eduardo e Patrick Brey; Leandro Maciel, Morelli (Guilherme Mariano) e Rafael Gava (Matheus Sales); Jefferson Nem, Hygor (Guilherme Queiróz) e Kelvin (Márcio Maranhão). Técnico: Claudio Tencati.
GOLS - Hygor, aos 37 minutos do primeiro tempo. Kelvin, aos 11 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Carlos Eduardo, Guilherme Parede, Kelvin, Isaque, Gabriel Inocêncio, Cláudio Tencati, Márcio Maranhão, Matheus Sales, Jonathan e Cicinho.
RENDA - R$ 148.030,00.
PÚBLICO - 6.828 torcedores.
ÁRBITRO - Guilherme Nunes de Santana (SP).
LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).