Botafogo derrota Madureira em jogo de poucas emoções no Carioca

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em um jogo de pouca inspiração e muito faltoso, o Botafogo derrotou o Madureira pelo placar de 2 a 0 na noite desta quinta-feira, no estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Os gols foram marcados por Gabriel Pires e Gustavo Sauer.

continua após publicidade .

Com o resultado, o Botafogo chegou aos seis pontos, mas continua fora da zona de classificação. O Madureira ficou na vice-lanterna, com apenas dois.

O primeiro tempo foi de poucas chances e com um número elevado de faltas: 23 no total. O Botafogo teve a posse de bola, mas pouco criou. O Madureira também não conseguiu responder, e o 0 a 0 acabou traduzindo muito bem o que foi os 45 minutos iniciais.

continua após publicidade .

A melhor oportunidade do Botafogo foi aos nove minutos, quando Piazon mandou para dentro da área. Luiz Henrique dominou e carimbou o sistema defensivo. A resposta do Madureira foi com Pablo Pardal, que aproveitou a sobra, após a cobrança de escanteio, e exigiu boa defesa de Douglas Borges.

No segundo tempo, o Botafogo voltou melhor e enfim conseguiu tirar o zero do placar. Aos dez minutos, Piazon cobrou falta na cabeça de Gabriel Pires, que desviou e superou o goleiro Dida. O gol foi um lampejo no jogo de baixo nível técnico entre as equipes.

Os erros seguiram e as oportunidades cada vez mais raras. Aos 25 minutos, Matheus Nascimento recebeu dentro da área e finalizou. Oliveira tirou em cima da linha. O Madureira tentou responder com bolas alçadas para dentro da área do Botafogo, sem sucesso.

continua após publicidade .

O Botafogo aproveitou os poucos lampejos para confirmar a vitória. Aos 42 minutos, Gabriel Pires deu bela assistência para Gustavo Sauer dar números finais ao duelo.

Na próxima rodada, o Madureira enfrenta o Boavista no domingo, às 20h15, no Bacaxá. Na segunda-feira, às 20h, o Vasco recebe o Volta Redonda, no Kleber Andrade, em Cariacica.

FICHA TÉCNICA

continua após publicidade .

BOTAFOGO 2 X 0 MADUREIRA

BOTAFOGO - Douglas Borges; Rafael, Adryelson, Segovia e Hugo (Marçal); Danilo Barbosa, Marlon Freitas (Patrick de Paula), Gabriel Pires e Lucas Piazon (Gustavo Sauer); Luiz Henrique (Carlos Alberto) e Matheus Nascimento (Tiquinho Soares). Técnico: Luís Castro.

continua após publicidade .

MADUREIRA - Dida; Rhuan (Oliveira), Maurício Barbosa, Pedro Cavalini e Guilherme Ferreira; Banguelê, Matheus Lira, Pablo Pardal (Marcelinho) e Rafinha (Thiaguinho); Gustavo (Bruno Cosendey) e Guilherme Augusto (Henrique). Técnico: Felipe Arantes.

GOLS - Gabriel Pires, aos dez minutos do primeiro tempo. Gustavo Sauer, aos 42 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Ferreira e Maurício Barbosa (Madureira)

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).