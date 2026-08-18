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Botafogo demite Franclim Carvalho após surra e queda de rendimento e mira em Jair Ventura

Escrito por (via Agência Estado)
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Durou pouco a passagem de Franclim Carvalho pelo Botafogo. O treinador português foi demitido nesta terça-feira após sequência de resultados ruins. Depois de humilhante 6 a 1 em visita ao Cienciano pelas oitavas da Copa Sul-Americana, a equipe voltou a decepcionar ao perder do Vitória, por 1 a 0, no Brasileirão, neste domingo. A diretoria optou pela demissão tentando salvar o restante da temporada.

"O Botafogo informa que Franclim Carvalho não é mais o técnico da equipe principal de futebol. A decisão foi comunicada ao profissional nesta terça-feira (18). Também deixam o clube os auxiliares Luís Felipe e Mauro Moderno, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos", oficializou o Botafogo.

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"O Botafogo agradece a Franclim e aos demais profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios. Rodrigo Bellão, atual treinador da equipe sub-20, assumirá interinamente a equipe e será o comandante no próximo compromisso, diante do Cienciano, pelo duelo de volta das oitavas de final da Conmebol Sul-Americana."

Franclim chegou no começo de abril para a vaga de Martín Anselmi e dirigiu a equipe em apenas 21 partidas. Depois de um começo animador, a queda de rendimento o deixou na corda bamba e as duas derrotas seguidas, com a pressão da torcida por uma troca de comando, acabaram deixando sua permanência insustentável.

O comandante sai com um aproveitamento de 58,7% na direção da equipe, fruto de 10 vitórias, sete empates e somente quatro derrotas. Ocorre que a goleada na Sul-Americana pesou muito entre os dirigentes, que não querem rota de colisão com as arquibancadas.

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De acordo com a Rádio Tupi, o favorito para assumir o cargo é Jair Ventura, fazendo um bom trabalho no Vitória, derrubando Flamengo e Athletico-PR na Copa do Brasil, por exemplo.

A ideia é ter o comandante definido o mais breve possível. Ao menos para duelo do Brasileirão, na segunda-feira, diante do Athletico-PR. Mas no jogo de volta com os peruanos, quinta-feira, no qual o time precisa de um triunfo por ao menos cinco gols de diferença para definir vaga às quartas nas penalidades, Rodrigo Bellão assume.

O clube carioca ainda anunciou uma reformulação na comissão técnica permanente. "Paulo Bonamigo, profissional com ampla experiência no futebol brasileiro e que comandou o Botafogo em 2004, assume o cargo de coordenador técnico. Ronaldo Torres será o responsável pela preparação física. Marcelo Salles assume o cargo de auxiliar técnico permanente. Os novos profissionais se juntam a Rodrigo Bellão e aos demais integrantes da comissão técnica na preparação da equipe."

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