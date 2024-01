Botafogo contrata o santista John para a vaga de Lucas Perri, negociado com o Lyon

O Botafogo agiu rápido e já conta com um novo goleiro para 2024 após acertar a negociação de Lucas Perri ao Olympique Lyon, da França, que também pertence a John Textor, dono da SAF do clube carioca. Trata-se de John, contratado do Santos e que estava no Real Valladolid, da Espanha.

"O Botafogo anuncia o primeiro reforço para a temporada 2024, o goleiro John, 27 anos, em negociação definitiva até o final de 2027 junto ao Santos. O arqueiro, que defendeu o espanhol Real Valladolid na temporada passada, é aguardado no Rio nos próximos dias para realização de exames e assinatura de contrato. Bem-vindo ao Glorioso, John!", oficializou o Botafogo.

O goleiro se apresenta junto aos demais companheiros, no domingo. Mas, diferentemente de Perri, não tem garantia de ser titular. Isso pelo fato de o paraguaio Gatito Fernández ser o favorito para recuperar a vaga após passar 2023 no banco por causa de grave lesão.

Gatito cumprirá o último ano de contrato no Botafogo e fala em realizar uma grande temporada para amenizar a dor do torcedor pela perda do título do Brasileirão após abrir 14 pontos de vantagem na liderança.

Com a quinta colocação na competição, o Botafogo ainda caiu para a fase prévia da Libertadores e terá de passar por mata-matas se quiser estar na etapa de grupos. A definição deve ocorrer contra o Red Bull Bragantino.

Com duas boas opções de goleiros, é possível que o técnico Tiago Nunes faça um rodízio debaixo das traves neste início do ano, no qual a equipe também disputará o Campeonato Carioca. A estreia no Estadual será dia 17, diante do Madureira.