Botafogo confirma saída de Luís Castro e português vai treinar o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

Luís Castro confirmou nesta sexta-feira que não é mais técnico do Botafogo. O português abandona o clube alvinegro na liderança do Campeonato Brasileiro para voltar ao Oriente Médio, onde conduzirá o saudita Al-Nassr, cuja estrela principal é o português Cristiano Ronaldo.

continua após publicidade

O clube carioca confirmou através das redes sociais o que já era visto como certo por muitos. Em comunicado, o Botafogo confirmou que os auxiliares Vitor Severino e João Brandão; o preparador físico Roberto de Oliveira; o preparador de goleiros Daniel Correia; e o analista de desempenho Nuno Baptista não seguirão na equipe.

O treinador deixa o Botafogo na ponta do Brasileirão, com 30 pontos, com sete de vantagem para o vice-líder Grêmio. Na equipe carioca, Luís Castro ganhou a Taça Rio de 2023, torneio envolvendo as equipes eliminadas antes da fase decisiva do Campeonato Carioca.

continua após publicidade

Luís Castro passou por momentos turbulentos no comando do Botafogo, mesmo assim teve a confiança do sócio majoritário da SAF, John Textor, que o sustentou no cargo. Agora, o português troca o projeto botafoguense para dirigir Cristiano Ronaldo.

No novo clube, Castro deve assinar contrato de dois anos, com salário anual de US$ 6 milhões (R$ 29 milhões na cotação atual). O português deve residir em uma mansão avaliada em R$ 13 milhões que será dele caso o contrato seja cumprido na íntegra.