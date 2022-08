Botafogo, com dez jogadores, empata com o Atlético-GO no Engenhão

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com muita transpiração e pouca inspiração, Botafogo e Atlético-GO empataram, sem gols, neste sábado à noite, no Engenhão, no Rio, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não foi bom para os dois times, mas menos pior para o carioca, que atuou boa parte do segundo tempo com dez jogadores, por causa da expulsão de Philipe Sampaio.

continua após publicidade .

Com a igualdade no placar, o Botafogo chegou aos 26 pontos, em 11º lugar, enquanto o Atlético-GO tem apenas 21 e ocupa o 19º e penúltimo lugar na classificação.

O Botafogo começou entusiasmado e aproveitou da habilidade de Jeffinho pela esquerda para ir ao ataque. O Atlético-Go, por sua vez, não demonstrou apreensão e se armou para buscar os contra-ataques.

continua após publicidade .

Logo aos sete minutos a tática goiana deu certo. Luiz Fernando escapou pelo meio, carregou a bola até a entrada da área carioca e errou por pouco a finalização.

A partir daí, o Atlético-GO antecipou a marcação e 'matou' a armação das jogadas do Botafogo. Com isso, o goleiro Renan só assistiu à partida.

Com toques rápidos e boa movimentação de seus jogadores de meio de campo, o Atlético-GO passou a dominar a partida. Aos 21 minutos, o lateral-direito Dudu, lançado por Jorginho, saiu diante de Gatito, mas chutou para fora.

continua após publicidade .

Sem muita organização, o Botafogo buscou o ataque e conseguiu criar algumas oportunidades. Aos 33 minutos, Luís Oyama arriscou de longe e Renan defendeu. Na sequência, Jeffinho apareceu dentro da área, desviou a bola, mas errou o alvo. Matheus Nascimento foi outro que levou perigo para a equipe goiana, aos 37.

O início do segundo tempo foi muito bom, com as duas equipes criando boas oportunidades de gol. Aos três minutos, Luiz Fernando acertou cabeçada na trave, enquanto, aos dez, Renan fez grande defesa em chute de Matheus Nascimento. Os visitantes revidaram e Wellington Rato por pouco não abriu o placar, aos 12.

Aos 16, Philipe Sampaio fez falta em Luiz Fernando e foi expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Botafogo, empurrado pela torcida, não se entregou e buscou o ataque.

continua após publicidade .

Na segunda parte da etapa complementar, os times se lançaram ainda mais ao ataque, deixando o setor defensivo desguarnecido. Jeffinho, um dos destaques da partida, finalizou com perigo aos 34 minutos. O Atlético-GO apostou nas bolas altas.

Até o fim o Atlético-GO não conseguiu se impor diante do Botafogo mesmo com um jogador a mais. Apesar do esforço do Botafogo, os 12 mil torcedores presentes vaiaram bastante o empate em casa.

continua após publicidade .

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 ATLÉTICO-GO

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Daniel Borges, Philipe Sampaio, Víctor Cuesta e Marçal; Luís Oyama (Adryelson), Tchê Tchê e Eduardo; Victor Sá (Luis Henrique), Matheus Nascimento (Erison) e Jeffinho. Técnico: Luís Castro.

continua após publicidade .

ATLÉTICO-GO - Renan; Dudu (Hayner), Wanderson, Lucas Gazal e Jefferson; Willian Maranhão (Gabriel Baralhas), Marlon Freitas (Rhaldney) e Jorginho (Kelvin); Wellington Rato, Churín e Luiz Fernando (Léo Pereira). Técnico: Jorginho.

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP).

CARTÕES AMARELOS - Renan e Willian Maranhão.

CARTÃO VERMELHO - Philipe Sampaio.

RENDA - Não divulgada.

PÚBLICO - 12.230 torcedores.

LOCAL - Engenhão, no Rio.