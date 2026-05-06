Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana
O Botafogo está a um passo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, o time carioca voltou ao Nilton Santos para encarar o Racing (ARG), pela quarta rodada da competição continental, e superou o time argentino por 2 a 1, dando o troco em uma espécie de 'revanche' entre os clubes.
Isso porque no último encontro entre as equipes, em 2025, o time argentino levou a melhor na Recopa Sul-Americana, vencendo no Rio de Janeiro.
Com o resultado, o Botafogo foi a 10 pontos e abriu dois de vantagem para o Caracas (VEN) na liderança do Grupo E. A derrota ainda acentuou a crise no time argentino. A última vitória foi no dia 7 de abril contra o Independiente Petrolero por 3 a 1. Desde então, a equipe não conseguiu embalar e ocupa a terceira posição da chave, com quatro pontos.
Após um início de muito estudo entre os adversários e disputa no meio-campo, o Botafogo conseguiu criar a primeira grande chance aos 14 minutos, quando em cobrança de escanteio, Barboza apareceu na segunda trave e mandou na rede, pelo lado de fora. Entretanto, não demorou muito para o placar sair do zero.
Aos 18, Medina recebeu um presente no meio-campo em saída errada do Racing e lançou para Junior Santos, que conduziu perto da área e viu Di Cesare tocar contra a própria meta, abrindo o marcador para o Botafogo. Do outro lado, o time argentino quase empatou aos 21, em chute de Solari, que parou em boa defesa de Neto.
Porém, o gol não segurou o time carioca, que quase ampliou aos 30, com Matheus Martins e Kadir, que pararam em grandes defesas de Cambeses, e aos 40, com Danilo, que mandou para fora.
Na volta para o segundo tempo, entretanto, o Botafogo levou um banho de água fria. Aos dois minutos, Solari fez boa jogada e bateu para boa defesa de Neto. No minuto seguinte, porém, Rojas recebeu na esquerda e cruzou na medida para Adrián Martínez, que de cabeça, mandou para o fundo do gol e empatou o duelo.
Em resposta aos 10, o time da casa quase voltou à frente no placar com Danilo, que invadiu a área, mas cara a cara com Cambeses, parou no goleiro. Do outro lado, o Racing chegou com perigo aos 24, quando Adrián Fernández mandou uma bomba, para nova defesa de Neto.
A alegria, porém, voltou às arquibancadas do Nilton Santos. Aos 28, em bate-rebate na entrada da área após luta de Junior Santos, a bola sobrou para Matheus Martins, que ajeitou para Danilo bater na saída de Cambeses, fazendo o segundo do Botafogo na partida.
O gol deixou o jogo ainda mais aberto, com chances perigosas para os dois lados. Entretanto, as equipes não conseguiram encontrar a mesma objetividade e o time da casa segurou o resultado até o apito final. Aos 47, o Racing ainda ficou com um a menos quando Cambeses saiu da área, acertou Villalba e colocou a mão na bola, sendo expulso de forma direta.
O Botafogo agora foca em suas competições nacionais, já que volta a campo para a quinta rodada da Copa Sul-Americana apenas no dia 20 de maio, quando às 21h encara o Independiente Petrolero (BOL), no estádio Olímpico Pátria. No dia seguinte, no mesmo horário, o Racing recebe o Caracas (VEN), em Buenos Aires. No domingo, o time carioca vai à Arena MRV para encarar o Atlético-MG, pela 15ª rodada do Brasileirão.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 2 X 1 RACING (ARG)
BOTAFOGO - Neto; Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal); Newton, Medina e Danilo; Júnior Santos (Villalba), Kadir (Arthur Cabral) e Matheus Martins (Edenílson). Técnico: Franclim Carvalho.
RACING (ARG) - Cambeses; Martirena, Di Cesare, García Basso e Rojas; Santiago Sosa (Tomás Pérez), Forneris (Zuculini) e Baltasar Rodríguez (Zaracho); Solari (Conechny), Adrián Martínez e Adrián Fernández (Miljevic). Técnico: Diego Milito.
GOLS - Di Cesare (contra), aos 18 minutos do primeiro tempo. Adrián Martínez, aos três, e Danilo, aos 28 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Adrián Martínez, Kadir, Baltasar Rodríguez, Di Cesare, Villalba, Edenílson
CARTÃO VERMELHO - Cambeses (Racing).
RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.
ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).
LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).