TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 23:49:00 Editado em 07.05.2026, 00:00:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Botafogo está a um passo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, o time carioca voltou ao Nilton Santos para encarar o Racing (ARG), pela quarta rodada da competição continental, e superou o time argentino por 2 a 1, dando o troco em uma espécie de 'revanche' entre os clubes.

Isso porque no último encontro entre as equipes, em 2025, o time argentino levou a melhor na Recopa Sul-Americana, vencendo no Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com o resultado, o Botafogo foi a 10 pontos e abriu dois de vantagem para o Caracas (VEN) na liderança do Grupo E. A derrota ainda acentuou a crise no time argentino. A última vitória foi no dia 7 de abril contra o Independiente Petrolero por 3 a 1. Desde então, a equipe não conseguiu embalar e ocupa a terceira posição da chave, com quatro pontos.

Após um início de muito estudo entre os adversários e disputa no meio-campo, o Botafogo conseguiu criar a primeira grande chance aos 14 minutos, quando em cobrança de escanteio, Barboza apareceu na segunda trave e mandou na rede, pelo lado de fora. Entretanto, não demorou muito para o placar sair do zero.

Aos 18, Medina recebeu um presente no meio-campo em saída errada do Racing e lançou para Junior Santos, que conduziu perto da área e viu Di Cesare tocar contra a própria meta, abrindo o marcador para o Botafogo. Do outro lado, o time argentino quase empatou aos 21, em chute de Solari, que parou em boa defesa de Neto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Porém, o gol não segurou o time carioca, que quase ampliou aos 30, com Matheus Martins e Kadir, que pararam em grandes defesas de Cambeses, e aos 40, com Danilo, que mandou para fora.

Na volta para o segundo tempo, entretanto, o Botafogo levou um banho de água fria. Aos dois minutos, Solari fez boa jogada e bateu para boa defesa de Neto. No minuto seguinte, porém, Rojas recebeu na esquerda e cruzou na medida para Adrián Martínez, que de cabeça, mandou para o fundo do gol e empatou o duelo.

Em resposta aos 10, o time da casa quase voltou à frente no placar com Danilo, que invadiu a área, mas cara a cara com Cambeses, parou no goleiro. Do outro lado, o Racing chegou com perigo aos 24, quando Adrián Fernández mandou uma bomba, para nova defesa de Neto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A alegria, porém, voltou às arquibancadas do Nilton Santos. Aos 28, em bate-rebate na entrada da área após luta de Junior Santos, a bola sobrou para Matheus Martins, que ajeitou para Danilo bater na saída de Cambeses, fazendo o segundo do Botafogo na partida.

O gol deixou o jogo ainda mais aberto, com chances perigosas para os dois lados. Entretanto, as equipes não conseguiram encontrar a mesma objetividade e o time da casa segurou o resultado até o apito final. Aos 47, o Racing ainda ficou com um a menos quando Cambeses saiu da área, acertou Villalba e colocou a mão na bola, sendo expulso de forma direta.

O Botafogo agora foca em suas competições nacionais, já que volta a campo para a quinta rodada da Copa Sul-Americana apenas no dia 20 de maio, quando às 21h encara o Independiente Petrolero (BOL), no estádio Olímpico Pátria. No dia seguinte, no mesmo horário, o Racing recebe o Caracas (VEN), em Buenos Aires. No domingo, o time carioca vai à Arena MRV para encarar o Atlético-MG, pela 15ª rodada do Brasileirão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 RACING (ARG)

BOTAFOGO - Neto; Vitinho, Ferraresi, Alexander Barboza e Alex Telles (Marçal); Newton, Medina e Danilo; Júnior Santos (Villalba), Kadir (Arthur Cabral) e Matheus Martins (Edenílson). Técnico: Franclim Carvalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RACING (ARG) - Cambeses; Martirena, Di Cesare, García Basso e Rojas; Santiago Sosa (Tomás Pérez), Forneris (Zuculini) e Baltasar Rodríguez (Zaracho); Solari (Conechny), Adrián Martínez e Adrián Fernández (Miljevic). Técnico: Diego Milito.

GOLS - Di Cesare (contra), aos 18 minutos do primeiro tempo. Adrián Martínez, aos três, e Danilo, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Adrián Martínez, Kadir, Baltasar Rodríguez, Di Cesare, Villalba, Edenílson

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÃO VERMELHO - Cambeses (Racing).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BOTAFOGO Copa Sul-Americana Futebol Racing
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV