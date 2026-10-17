Botafogo bate a Chapecoense com gol de Tiquinho Soares na primeira vitória de Tite
Com um gol de Tiquinho Soares, finalmente, aconteceu a primeira vitória do Botafogo sob o comando do técnico Tite, ex-seleção brasileira. Neste sábado, o time carioca venceu por 1 a 0 a Chapecoense, no estádio Nilton Santos, no Rio, pela abertura da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Tite também ficou aliviado por vencer após quatro jogos. Ele voltou de suspensão automática e comemorou muito a vitória, deixando para trás o retrospecto de duas derrotas e um empate.
Embora a vitória tenha sido em cima da lanterna e virtual rebaixada à Série B, foi muito importante em termos de classificação. O Botafogo foi à 12ª posição, com 39 pontos, sete na frente do Internacional, que abre a zona de rebaixamento.
Esta foi a terceira derrota consecutiva da Chapecoense, que vinha de goleada para o Vitória por 4 a 0, e para o Athletico, por 4 a 1. Com apenas 18 pontos está condenada a retornar à Série B em 2027.
Antes do jogo o técnico Tite demonstrava muita tranquilidade, passando confiança aos jogadores. Tanto que o Botafogo começou com a marcação alta, pressionando a Chapecoense.
A pressão inicial deu certo, porque aos seis minutos saiu o primeiro gol. Matheus Martins, pelo lado esquerdo do ataque, levantou a bola na área. A defesa não cortou e Tiquinho Soares cabeceou bem para as redes.
Este foi o primeiro gol dele no Brasileirão, em sua sétima participação na temporada, a primeira desde o início do jogo. Ao todo, Tiquinho atingiu a marca de 45 gols pelo Botafogo, tendo participado do ano de ouro botafoguense, em 2024, quando conquistou a Taça Rio, o Brasileirão e a inédita Copa Libertadores.
A expectativa era de que o time carioca mantivesse o ritmo e conseguisses mais gols. Mas isso não aconteceu. O time votou a mostrar falhas anteriores, como lentidão na saída da defesa e pouca movimentação no ataque. Mesmo assim, ainda teve mais três boas chances para ampliar o placar em lances de Tiquinho, Martins e Ziyech.
A Chapecoense voltou para o segundo tempo com Bolasie no lugar de Fernando, avançou sua marcação e tentou o empate. O curioso é que Tite, dentro do seu estilo cauteloso, tirou o atacante Ziyech e reforçou a marcação com Medina.
Claro que a Chape abriu espaços para os contra-ataques do Botafogo, que quase aproveitou, aos 14, numa cabeçada de Danilo, porém, para fora. Aos 20 minutos, Tiquinho Soares foi substituído por Danilo Pereira, com o artilheiro da tarde deixando o campo debaixo de muitos aplausos.
O Botafogo, sem ser ameaçado, ainda teve outras chances para ampliar o placar, mas parou em três boas defesas do goleiro Anderson. Aos 40, Marçal desviou de cabeça e a bola tocou na trave. A vitória ficou mesmo pela contagem mínima, algo que tem a cara de Tite.
Pela 32ª rodada, o Botafogo vai enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), dia 24, próximo sábado, às 16h30. No mesmo dia, a Chapecoense recebe o Fluminense, na Arena Condá, a partir das 19h30.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 0 CHAPECOENSE
BOTAFOGO - Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Marçal e Alex Telles; Allan (Domingos Andrade), Danilo e Montoro (Kauan Toledo); Ziyech (Medina), Tiquinho Soares (Danilo Pereira) e Matheus Martins (Júnior Santos). Técnico: Tite.
CHAPECOENSE - Anderson; Bruno Tubarão (Dudu), Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto (Max); Maurício Garcez (Franco Rossi), Túlio Eduardo (Rodrigo) e Fernando (Bolasie). Técnico: Rafael Lacerda.
GOL - Tiquinho Soares, aos seis minutos do primeiro tempo.
CARTÃO AMARELO - Kauan (CHA).
ÁRBITRO - Raphael Claus (SP)
RENDA - R$ 579.140,00
PÚBLICO - 23.306 torcedores
LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).