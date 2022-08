Botafogo anuncia volante Danilo Barbosa, ex-Palmeiras, 6° reforço para Brasileiro

(via Agência Estado)

O péssimo rendimento no primeiro turno do Brasileirão e a perigosa aproximação da zona de rebaixamento - são somente quatro pontos do Fortaleza, 17° colocado - obrigaram o Botafogo a reformular o elenco. Nesta sexta-feira, o clube carioca oficializou o volante Danilo Barbosa, ex-Palmeiras. O jogador é o sexto contratado nesta janela de transferências.

Além do volante, o Botafogo já havia firmado com o lateral-esquerdo Fernando Marçal, trazido do inglês Wolverhampton, o meia Eduardo, ex-Al Ahli, o atacante Luis Henrique, ex-Olympique de Marseille, o zagueiro Adryelson, ex-Al-Wasl, e o meia Gabriel Pires, ex-Benfica, todos contratados com auxílio da SAF comandada por John Textor.

"O volante Danilo Barbosa é jogador do Botafogo. Campeão da Libertadores em 2021 pelo Palmeiras, o baiano de 26 anos foi adquirido junto ao Nice, da França. Danilo já chegou ao Rio, realizou exames e firmou contrato até 2025. A data de apresentação oficial do reforço será divulgada nos próximos dias. Bem-vindo, Danilo!", oficializou o Botafogo.

O clube ainda fez questão de divulgar o currículo do reforço. "Revelado pelo Vasco, Danilo Barbosa conquistou, ainda na base, o Sul-Americano Sub-15 (2011) e o Torneio de Toulon(2013) com a Seleção Brasileira. Em Portugal, com a camisa do Benfica, alcançou a Taça de Portugal e Liga Portuguesa, ambas na temporada 2016/2017. De volta ao Brasil, conquistou a Copa Libertadores com a camisa do Palmeiras em 2021."

A diretoria do Botafogo ainda busca mais dois reforços para fechar a meta de oferecer oito jogadores ao técnico Luís Castro. Com o ataque como prioridade, o clube investe pesado para convencer Tiquinho Soares, do Olympiacos, a aceitar a proposta. O atacante teria negociações avançadas. O último reforço viria para compor o elenco e seria para o gol.