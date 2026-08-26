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Botafogo anuncia retorno de Tiquinho Soares com contrato até o fim de 2026

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Botafogo oficializou nesta quarta-feira o retorno do atacante Tiquinho Soares. Aos 35 anos, o jogador assinou contrato válido até o encerramento da temporada de 2026 e inicia sua segunda passagem pelo clube carioca.

Tiquinho estava livre no mercado desde que obteve na Justiça do Trabalho a rescisão de seu vínculo com o Santos. O centroavante alegou atrasos de salários, direitos de imagem e valores referentes a luvas. Antes do rompimento, ele defendia o Mirassol por empréstimo, mas deixou a equipe antes do prazo previsto no acordo.

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O atacante desembarcou no Rio de Janeiro na segunda-feira e esteve no estádio Nilton Santos para acompanhar a derrota do Botafogo por 3 a 2 para o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Depois de realizar exames médicos e concluir as etapas burocráticas, acertou o retorno.

Para voltar ao clube, Tiquinho concordou com um salário inferior ao recebido em sua primeira passagem. A redução dos vencimentos foi importante para viabilizar o negócio, fechado inicialmente por um período curto.

O Botafogo buscava uma alternativa experiente para o setor ofensivo. Tiquinho chega para aumentar as opções do elenco e disputar espaço em uma temporada na qual a equipe ainda enfrenta compromissos importantes.

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O centroavante construiu uma relação de identificação com a torcida durante sua primeira passagem, entre 2022 e 2024. Seu melhor desempenho ocorreu em 2023, quando marcou 29 gols e distribuiu sete assistências em 54 partidas.

No ano seguinte, participou das campanhas que terminaram com as conquistas inéditas da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Ao todo, Tiquinho contabiliza 44 gols em 141 jogos com a camisa alvinegra.

O atacante deixou o Botafogo no início de 2025 e transferiu-se para o Santos. Na Vila Belmiro, marcou sete gols em 40 partidas, mas perdeu espaço ao longo da temporada. Em fevereiro deste ano, foi cedido ao Mirassol, pelo qual balançou a rede uma vez em dez jogos.

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