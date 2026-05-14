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Botafogo anuncia o economista Eduardo Iglesias como novo Diretor Geral da SAF

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 13:36:00 Editado em 14.05.2026, 13:47:40
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Responsável por liderar diretamente o processo de recuperação judicial do Botafogo em 2023, em trato direto com credores, o economista Eduardo Iglesias é o novo Diretor Geral da SAF do clube, na qual é atuante desde a sua criação e chega para substituir Durcesio Mello, interino na vaga.

"Em Assembleia Geral Extraordinária realizada na manhã desta quinta-feira (14) entre acionistas, o economista Eduardo Iglesias foi nomeado o novo Diretor Geral da SAF, assumindo as funções de Durcesio Mello, que ocupava interinamente o cargo", oficializou o Botafogo.

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Iglesias trabalhava na SAF para desenvolver projetos de internacionalização da marca Botafogo em negociação de atletas, "reposicionando o clube entre grandes players do mercado." Agora, assume com missão de reorganizar as finanças e ajudar a acabar com tantos processos de transfer Ban na Fifa.

"Estou muito feliz e honrado com o desafio recebido. Tenho consciência da responsabilidade e da importância desse momento para o Botafogo, além do trabalho árduo que teremos pela frente. Estou convicto de que, com dedicação, união e muito comprometimento de todos, conseguiremos recolocar o clube no caminho glorioso e sólido que vinha sendo construído dentro e fora de campo", destacou Iglesias.

"O Botafogo tem uma história centenária, uma torcida apaixonada e profissionais extremamente capacitados. Acredito nessa força coletiva para superarmos os desafios e alcançarmos novos objetivos", completou o economista de apenas 31 anos.

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O Botafogo trava batalha de liminares na Justiça para administrar sua SAF, da qual tem 10%, lutando para que a Eagle Bidco não tenha direito a comandar a sociedade. A empresa é acusada de trazer danos irreparáveis na gestão.

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BOTAFOGO Eduardo Iglesias Futebol SAF
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