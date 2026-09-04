Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Arthur Chaves até o fim de 2027

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Arthur Chaves para a sequência da temporada. O defensor chega por empréstimo do Hoffenheim, da Alemanha, com vínculo válido até dezembro de 2027.

Arthur tem 25 anos e já está integrado ao elenco no CT Lonier. Revelado pelo Avaí, o zagueiro iniciou a carreira profissional em 2021. No ano seguinte, transferiu-se para o Académico de Viseu, de Portugal, dando início à trajetória no futebol europeu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O bom desempenho levou Arthur ao Hoffenheim em 2024. O brasileiro também defendeu o Augsburg por empréstimo antes de acertar o retorno ao país para vestir a camisa do Botafogo.

O novo reforço ainda acumula passagem pelas categorias de base da seleção brasileira. Em 2023, fez parte do grupo que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos.

Arthur amplia as alternativas defensivas do Botafogo em uma janela marcada por diversas mudanças no elenco. Além dele, o clube contratou recentemente os goleiros Gabriel Batista e Walerson, o zagueiro Lucas Monzón, o lateral Paulinho, o volante Domingos Andrade e os atacantes Tiquinho Soares e Danilo Pereira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A diretoria ainda trabalha para reforçar o setor ofensivo, mesmo depois do retorno de Matheus Martins, cuja transferência para o Dínamo de Moscou não foi concluída.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Arthur Chaves BOTAFOGO Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV