Botafogo anuncia a contratação do zagueiro Arthur Chaves até o fim de 2027

O Botafogo anunciou nesta sexta-feira a contratação do zagueiro Arthur Chaves para a sequência da temporada. O defensor chega por empréstimo do Hoffenheim, da Alemanha, com vínculo válido até dezembro de 2027.

Arthur tem 25 anos e já está integrado ao elenco no CT Lonier. Revelado pelo Avaí, o zagueiro iniciou a carreira profissional em 2021. No ano seguinte, transferiu-se para o Académico de Viseu, de Portugal, dando início à trajetória no futebol europeu.

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O bom desempenho levou Arthur ao Hoffenheim em 2024. O brasileiro também defendeu o Augsburg por empréstimo antes de acertar o retorno ao país para vestir a camisa do Botafogo.

O novo reforço ainda acumula passagem pelas categorias de base da seleção brasileira. Em 2023, fez parte do grupo que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos.

Arthur amplia as alternativas defensivas do Botafogo em uma janela marcada por diversas mudanças no elenco. Além dele, o clube contratou recentemente os goleiros Gabriel Batista e Walerson, o zagueiro Lucas Monzón, o lateral Paulinho, o volante Domingos Andrade e os atacantes Tiquinho Soares e Danilo Pereira.

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A diretoria ainda trabalha para reforçar o setor ofensivo, mesmo depois do retorno de Matheus Martins, cuja transferência para o Dínamo de Moscou não foi concluída.