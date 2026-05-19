TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Botafogo afasta Danilo e tem proposta de R$ 187 milhões do Flamengo

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 19:50:00 Editado em 19.05.2026, 19:58:36
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um dia após ser convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo 2026, o meia Danilo foi afastado pelo Botafogo em meio à rumores sobre uma possível transferência após o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. A informação foi divulgada primeiramente pelo Ge e confirmada pelo Estadão.

A reportagem do Estadão apurou ainda que o Flamengo fez uma proposta de 32 milhões de euros ao Botafogo por Danilo. A oferta ainda não é oficial e foi apresentada por meio do agente do atleta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Danilo ficou fora do jogo entre Botafogo e Corinthians, no domingo, sob a justificativa de "motivos pessoais". O meia de 25 anos havia sido incluído normalmente na lista de relacionados e aparecia como forte candidato a iniciar o confronto entre os titulares, mas foi cortado de última hora. Os cariocas venceram por 3 a 1 a partida válida pelo Brasileirão.

Peça importante da equipe na temporada, Danilo soma 12 partidas disputadas no Brasileirão. Caso volte a atuar na competição, ele ficará impedido de defender outro clube no campeonato nacional em 2026. Até a Copa, o Botafogo ainda faz quatro partidas: Independiente Petrolero (Sul-Americana), São Paulo (Brasileirão), Caracas (Sul-Americana) e Bahia (Brasileirão), todos fora de casa.

O Estadão apurou que o Botafogo ainda não recebeu propostas oficiais pelo jogador, apenas sinalizações visando a janela de transferências. O Palmeiras, clube que revelou Danilo, é um dos interessados no atleta. O Botafogo tem a expectativa de negociá-lo por pelo menos 40 milhões de euros (R$ 235 milhões).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Internamente, o Botafogo já trabalha com a possibilidade de perder o jogador na próxima janela. Em meio ao cenário financeiro delicado da SAF, a venda do meio-campista é vista como fundamental para manter o fluxo de caixa.

O desejo do atleta e da diretoria é concretizar uma negociação com o mercado europeu, que já realizou contatos iniciais para entender condições e valores.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BOTAFOGO Danilo Flamengo Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV