Boston derrota Brooklyn na NBA, e Jayson Tatum atinge a marca de 10 mil pontos na carreira

Jayson Tatum atingiu a marca de 10 mil pontos na carreira na vitória de sábado do Boston Celtics sobre o Brooklyn Nets, em Nova York, por 124 a 114. O astro anotou 32 pontos e agarrou 11 rebotes.

Tatum foi um dos cinco jogadores a terminar com pontuação de dois dígitos para os Celtics, que somaram a quinta vitória consecutiva na temporada ainda invicta e lideram a Conferência Leste.

Jaylen Brown fez 23 pontos e Kristaps Porzingis somou 22. Jrue Holiday terminou com 18 pontos e dez assistências, e Luke Kornet marcou 11.

Já o Brooklyn Nets perdeu a terceira partida em seis jogos disputados na temporada. O time pareceu sentir a segunda partida disputada em dois dias. Cam Thomas liderou a equipe com 27 pontos marcados.

O atual campeão Denver Nuggets manteve a liderança da Conferência Oeste, ao derrotar, em seu ginásio, o Chicago Bulls, por 123 a 101, com mais uma bela atuação do craque Nikola Jokic, autor de 28 pontos, 16 rebotes e nove assistências.

Michael Porter Jr. marcou 27, a sua melhor pontuação da temporada, e com isso ajudou Denver a superar a perda do armador Jamal Murray (machucado) para vencer o Chicago.

Aaron Gordon foi outro destaque da partida, com 15 pontos e 12 rebotes, que ajudaram muito os Nuggets a somarem a quarta vitória em casa.

Murray jogou os primeiros 8min40 antes de ser substituído por Reggie Jackson, que marcou 16, empatando seu recorde da temporada.

Nikola Vucevic fez 19 pontos e DeMar DeRozan marcou 17 para os Bulls, que perderam a segunda partida consecutiva.

Em Orlando, Franz Wagner marcou 26 pontos e Paolo Banchero somou 25, dez assistências e sete rebotes na vitória do Orlando, por 120 a 101 sobre o Los Angeles Lakers .

Goga Bitadze finalizou com dez pontos, dez rebotes e cinco bloqueios. Wagner marcou 16 no primeiro tempo e Banchero somou 15 pontos e cinco assistências, levando o Magic a uma vantagem de 67 a 51 no intervalo.

Anthony Davis fez 28 pontos, agarrou 13 rebotes e fez sete bloqueios para os Lakers. LeBron James terminou com 24 pontos e nove rebotes.

Na Filadélfia, Joel Embiid fez 26 pontos e pegou 11 rebotes, enquanto Kelly Oubre Jr. marcou 25 no triunfo do Philadelphia 76ers diante do Phoenix Suns por 112 a 100. Foi a quarta vitória consecutiva dos anfitriões na temporada.

Com Bradley Beal (espasmos nas costas) e Devin Booker (torção no tornozelo esquerdo) de fora, os Suns vacilaram no quarto período e perderam seu terceiro jogo consecutivo.

Kevin Durant foi o melhor dos Sixers com 31 pontos. Tyrese Maxey fez 22 pontos e somou dez assistências, enquanto Tobias Harris somou 18 pontos e dez rebotes.

Confira os resultados da NBA desta sábado:

Philadelphia 76ers 112 x 100 Phoenix Suns

Indiana Pacers 124 x 125 Charlotte Hornets

Orlando Magic 120 x 101 Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans 105 x 123 Atlanta Hawks

Brooklyn Nets 114 x 124 Boston Celtics

Houston Rockets 107 x 89 Sacramento Kings

Minnesota Timberwolves 123 x 95 Utah Jazz

Denver Nuggets 123 x 101 Chicago Bulls

Confira os jogos da NBA desta domingo:

Detroit Pistons x Phoenix Suns

San Antonio Spurs x Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors

Dallas Mavericks x Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies