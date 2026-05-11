ESPORTES

Bósnia e Herzegovina é 1ª seleção a anunciar os 26 convocados para a Copa com o veterano Dzeko

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 11.05.2026, 11:04:00 Editado em 11.05.2026, 11:13:37
Algoz da Itália na rodada decisiva da repescagem europeia, a Bósnia e Herzegovina foi a primeira seleção a anunciar seus 26 nomes para a disputa da Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México. Nesta segunda-feira, o técnico Sergej Barbarez anunciou seus escolhidos, com o experiente Edin Dzeko, de 40 anos e maior artilheiro do país, e o herói Tabakovic - anotou o gol de empate diante dos italianos.

Será a segunda participação da Bósnia em uma Copa do Mundo. Ela esteve na edição de 2014, em solo brasileiro, mas caiu na primeira fase após derrotas por 2 a 1 para a Argentina e 1 a 0 diante da Nigéria. A única vitória foi diante do Irã, por 3 a 1 com um gol de Dzeko.

O astro bósnio tem impressionantes 148 partidas disputadas pela seleção nacional e 73 gols anotados, o que garante uma bola na rede a cada dois jogos - média de 0,49 por partida disputada.

A seleção está no Grupo B, no qual estreia diante do anfitrião Canadá, dia 12 de junho, em Toronto, depois encara a Suíça (dia 18, desta vez em Los Angeles, nos Estados Unidos) e, por fim, desafia o Catar (dia 24, em Seattle).

Além do veterano Dzeko, campeão do acesso na Alemanha com o Schalke 04 e Tabakovic, do Borussia Mönchengladbach, a Bósnia tem outros bons nomes a serem observados, casos de Demirovic, do Sttutgart, e de Kolasinac, da Atalanta.

CONFIRA OS 26 CONVOCADOS:

Goleiros - Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka) e Osman Hadzikic (Slaven Belupo)

Defensores - Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens) e Stjepan Radeljic (Rijeka)

Meio-campistas - Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karslruher), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (Salzburgo) e Esmir Bajraktarevic (PSV)

Atacantes - Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach) e Edin Dzeko (Schalke 04)

Bósnia e Herzegovina convocação Copa do Mundo Dzeko Futebol
