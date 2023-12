Borussia Mönchengladbach avança na Copa da Alemanha ao bater o Wolfsburg na prorrogação

Siga o TNOnline no Google News

O Borussia Mönchengladbach precisou jogar mais de 120 minutos para avançar às quartas de final da Copa da Alemanha. O time venceu o Wolfsburg por 1 a 0, com gol marcado aos 15 minutos do segundo tempo da prorrogação, nesta terça-feira, no Borussia Park.

O gol que evitou a disputa de pênaltis foi marcado por Kouadio Koné, de cabeça, após cruzamento de Florian Neuhaus. A partida teve ainda mais quatro minutos de acréscimo, mas o time da casa segurou a classificação.

O equilíbrio entre Borussia Mönchengladbach e Wolfsburg também fica claro no Campeonato Alemão. Após 13 rodadas, os times têm os mesmos 16 pontos, mas a equipe de Mönchengladbach leva vantagem nos critérios de desempate.

Os demais jogos das oitavas de final da Copa da Alemanha desta terça envolveram times que não estão na elite alemã. O Kaiserslautern venceu o Nuremberg por 2 a 0. O Fortuna Düsseldorf passou pelo Magdeburg por 2 a 1. E o líder da Segunda Divisão, o St. Pauli, empatava em 1 a 1 com o Homburg, da Quarta Divisão, até os 19 minutos do segundo tempo, mas goleou por 4 a 1.

O destaque desta quarta-feira é o líder do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen, que enfrenta, em casa, o Paderborn, da divisão de acesso.