Borussia Dortmund vence lanterna e confirma vice-campeonato Alemão

Da Redação

Após perder o título e seus últimos dois jogos, o Borussia Dortmund voltou a vencer e confirmou a segunda colocação do Campeonato Alemão 2021/2022. Com vitória por 3 a 1 sobre o rebaixado Greuther Furth, o Dortmund não pode mais ser alcançado pelo Bayer Leverkusen, que também venceu na manhã deste sábado e se confirmou na próxima Liga dos Campeões. Os jogos foram válidos pela 33ª rodada, a penúltima da competição.

Greuther Furth e Borussia Dortmund se enfrentaram em Furth e o time de Dortmund levou a melhor. Com a vitória, o time aurinegro chega aos 66 pontos. Já o Greuther, que já estava com o rebaixamento confirmado, segue na lanterna, com 18 pontos.

O Borussia saiu na frente com gol de Julian Brandt aos 26 minutos, o alemão vive ótimo momento pelo clube. O modesto Greuther Furth chegou a empatar no segundo tempo com Ngankam, mas Brandt marcou mais um e recolocou o time amarelo em vantagem. Aos 31 minutos, Passlack recebeu na área, dominou e bateu por baixo das pernas do goleiro para fazer 3 a 1 e seu primeiro gol na temporada. Bellingham chegou a fazer o quarto, mas o gol foi anulado pela arbitragem.

Em um jogo muito agitado, o Bayer Leverkusen venceu o Hoffenheim por 4 a 2 em Sinsheim. O Leverkusen possui 61 pontos, garante a terceira colocação e também vai à próxima Liga dos Campeões. Já o Hoffenheim segue em oitavo, com 46 pontos, e vive péssimo momento na competição.

O Hoffenheim chegou a ficar duas vezes em vantagem, com gols de Rutler e de Baumgartner, após empate de Patrik Schick. A virada do time de Leverkusen veio no segundo tempo, com gols de Diaby, mais um de Schick e outro de Lucas Alario.

No jogo entre as surpresas da temporada, o Freiburg foi goleado por 4 a 1 pelo Union Berlin jogando em casa. A derrota não tira o Freiburg da quarta colocação (55 pontos), por enquanto, já que o time pode ser ultrapassado pelo RB Leipzig (54 pontos). O Union Berlin também está na briga pelo G4, na sexta posição, com 54 pontos. O time da capital está há seis jogos sem perder, com cinco vitórias e um empate.

Ainda neste sábado, o Wolfsburg venceu o Colônia por 1 a 0 fora de casa e chegou a 41 pontos, na 12ª colocação. O Colônia está em sétimo, com 52 pontos e também está na briga pela Liga dos Campeões na última rodada.