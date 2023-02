Borussia Dortmund vence Hoffenheim e pode se isolar na liderança do Alemão

(via Agência Estado)

O Borussia Dortmund terminará o sábado como o único líder do Campeonato Alemão, posto que começou o dia empatado entre três clubes. Com vitória apertada por 1 a 0 sobre o Hoffenheim fora de casa, o time de Dortmund vai aos 46 pontos, deixando para trás Bayern de Munique e Union Berlin, que possuem 43 pontos cada e se enfrentam neste domingo no complemento da 22ª rodada do Campeonato Alemão.

Não bastasse a liderança, a fase vivida pelo time de Edin Terzic é muito boa. Em 2023, são nove vitórias em nove partidas disputadas. Sete jogos foram pelo Campeonato Alemão, um pela Copa da Alemanha e outro contra o Chelsea pela Liga dos Campeões. Pelo outro lado, o Hoffenheim entra na zona de rebaixamento com a derrota deste sábado. O time é o 16º, com 19 pontos e chega a 13 jogos sem vencer, 12 pelo Campeonato Alemão. São 10 derrotas e dois empates neste período. A última vitória na liga foi no dia 14 de outubro de 2022.

O gol da vitória do Borussia Dortmund foi marcado no fim do primeiro tempo. Marco Reus cobrou falta fechada na área e Julian Brandt desviou de cabeça para fazer o único gol do confronto.

OUTROS JOGOS

O RB Leipzig venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1 na manhã deste sábado e entrou na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. O Leipzig assume momentaneamente a quarta colocação, com 42 pontos e ultrapassando o Freiburg. O Frankfurt tem 38 pontos e está em sexto. Na cola, em sétimo, vem o Wolfsburg, que venceu o Colônia (12º colocado) fora de casa por 2 a 0.

Veja os resultados da manhã deste sábado:

Hertha Berlin 2 x 0 Augsburg

Hoffenheim 0 x 1 Borussia Dortmund

Colônia 0 x 2 Wolfsburg

RB Leipzig 2 x 1 Eintracht Frankfurt

Werder Bremen 3 x 0 Bochum