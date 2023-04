Borussia Dortmund decepciona de novo, perde do Leipzig e dá adeus à Copa da Alemanha

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em cinco dias, o Borussia Dortmund pode ter perdido a temporada. Depois de ter sido superado pelo Bayern de Munique na liderança do Campeonato Espanhol ao ser derrotado no confronto direto cpor 4 a 2 no sábado, a equipe frustrou sua torcida novamente nesta quarta-feira ao levar 2 a 0 do RB Leipzig e dar adeus à Copa da Alemanha nas quartas de final.

continua após publicidade .

Sem o Bayern, eliminado na terça-feira, no caminho do título, a missão estava aberta e o Borussia era um dos favoritos. Mas a apresentação na Red Bull Arena Leipzig foi decepcionante e a queda acabou justa.

Os donos da casa dominaram as ações desde o início e a todo tempo ameaçavam o gol de Kobel. O goleiro recebeu um grande bombardeio do ataque rival. Foram 11 finalizações de Leipzig no alvo, de 20 na partida. Em contrapartida, o Dortmund só deu dois chutes a gol, sendo um para fora.

continua após publicidade .

Dominante do início ao fim, o Leipzig precisou de 22 minutos para confirmar a supremacia em campo no placar. O goleador Timo Werner abriu o placar escorando cruzamento de Simakan. Apesar de criar outras chances para ampliar, o jogo foi para o intervalo com 1 a 0.

No segundo tempo, o Leipzig seguiu soberano no jogo, com o Borussia apelando Aso cruzamentos. Aos 52 do segundo tempo, em uma cobrança de escanteio, o time inteiro visitante foi para o ataque, até o goleiro Kobel. A defesa afastou, porém, e em contra-ataque com quatro contra dois, Kampl rolou para Orban definir a classificação e a festa.

Atual campeão, o Leipzig se junta ao Freiburg, a quem bateu na final da edição passada e que deixou o poderoso Bayern pelo caminho, ao Stuttgart, que nesta quarta-feira fez 1 a 0 na casa do Nuremberg, gol de Millot, e ao Eintracht Frankfurt. As semifinais serão nos dias 2 e 3 de maio e os jogos serão definidos em sorteio.