Borussia Dortmund anuncia ida de Bellingham ao Real Madrid por R$ 542,8 milhões

O Real Madrid levou a melhor na concorrência com o Manchester city e acertou nesta quarta-feira a contratação do badalado meia inglês Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, pelas próximas seis temporadas. O clube alemão oficializou a venda por 103 milhões de euros (cerca de R$ 542,8 milhões), mais variáveis em bônus que podem chegar a R$ 162 milhões.

Aos 19 anos, Bellingham chega para ser opção aos veteranos Luka Modric e Toni Kroos no meio, com possibilidade de atuar ainda mais avançado formando trio com os brasileiros Rodrygo e Vini Jr. A saída de quatro jogadores do setor ofensivo, Benzema, Asensio, Hazard e Mariano Díaz deu respiro nos cofres do clube para o investimento.

"Jude Bellingham estás de mudança para o Real Madrid", oficializou o site do clube, que ainda revelou as altas cifras da negociação. "Real Madrid pagará 103 milhões de euros fixos e outra quantidade em variáveis que podem superar 30% do valor fixado."

Pela terceira vez na história apenas o Real Madrid investirá mais de 100 milhões de euros por um jogador. O clube merengue está disposto a recuperar títulos após campanha frustrante, na qual viu o rival Barcelona comemorar o título Espanhol e caiu nas semifinais da Liga dos Campeões. As outras investidas altas foram em Hazard e Gareth Bale.

Carlo Ancelotti, confirmado no comando da equipe até o fim da próxima temporada mesmo com assédio grande da seleção brasileira, já havia dito que queria "deixar mais novo" o elenco do Real Madrid e pode ganhar mais jovens para o setor ofensivo.

O inglês Bellingham defendeu o Dortmund nas últimas três temporadas após ser contratado do Birmingham e tinha a possibilidade de retornar ao seu país, mas acabou seduzido pelo projeto do Real Madrid, frustrando o técnico Pep Guardiola que o queria no Manchester City.