Borussia Dortmund - Hertha: Jogo dramático de despedida

O Borussia Dortmund-Hertha Berlin vai encerrar a temporada da Bundesliga para as duas equipes. O time mandante começou o torneio apostando alto, mas de novo não foi quem de competir com o Bayern de Munique. Pior é a situação do Hertha: o time da capital alemã precisa pelo menos de um empate para evitar o perigo de rebaixamento.

Porém, o foco principal do Borussia Borussia Dortmund-Hertha Berlin vai ser Erling Haaland. O atacante norueguês vai jogar sua última partida com a camisa amarela do Dortmund. Dias antes do jogo, foi anunciada sua transferência multimilionária para o Manchester City. Desse jeito, Haaland vai fechar sua etapa na Alemanha disputando seu jogo número 67, contando, por enquanto, 61 gols.

São 21 gols marcados em 23 jogos nesta temporada na Bundesliga. Haaland sofreu várias lesões que impediram o norueguês competir com Lewandowski pelo título de artilheiro na Alemanha, mas continua a ser uma garantia de gol.

Quantos gols vai fazer Haaland no Borussia Dortmund-Hertha Berlin?

Com certeza, Haaland vai querer dar um show para os torcedores do Borussia Dortmund. O Hertha Berlim precisa de um ponto para evitar o play-off de rebaixamento, e até tem chances bem remotas de rebaixamento automático caso perca no Signal Iduna Park. Na sua carreira, Haaland participou de 4 jogos contra o Hertha Berlin, balançando as redes 3 vezes.

O novo atacante do City não é a única ameaça do Dortmund para o Hertha. O Borussia é o time com os melhores suplentes da Bundesliga: os 14 gols dos reservas são o melhor dado do campeonato alemão. É por isso que o Dortmund pode igualar ou superar sua segunda maior quantidade de gols anotados em uma temporada (84, atualmente tem 83).

E jogadores importantes no Dortmund como Thorgan Hazard (8 gols em 14 jogos) e Julian Brandt (7 gols e 4 assistências) apresentam contra o Hertha Berlin os melhores números das suas carreiras contra quaisquer rivais da Bundesliga.





As estatísticas da Bundesliga não favorecem o Hertha Berlin

As estatísticas não são otimistas com o Hertha Berlin. O time dirigido pelo veterano Felix Magath venceu o Borussia Dortmund no jogo do primeiro turno da Bundesliga (3-2), mas não consegue ganhar os dois duelos da temporada contra este rival desde 1971.

Aliás, o histórico recente do Hertha na última rodada do campeonato é péssimo: são cinco temporadas consecutivas perdendo no último dia, e sem vitórias desde 2012. São os piores registros na atualidade no campeonato alemão.

O Hertha Berlin confia na experiência do seu técnico. Com 68 anos, o veterano treinador alemão enfrentou o BVB mais do que qualquer outro clube da Bundesliga (31 vezes, com 12 vitórias e só 8 derrotas). Ele venceu em Dortmund quatro vezes em 15 jogos.

Eu estou sempre nervoso antes dos jogos. Como treinador, você é responsável pelo que acontece. É por isso que sempre penso muito antes no que vou fazer, como vou fazer e quando vou fazer. Eu fico nervoso até o apito soar. Então, tudo o que posso fazer é tentar ajudar tanto quanto posso”, disse Magath nas horas prévias ao Borussia Dortmund-Hertha Berlin.