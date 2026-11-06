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Bortoleto mostra força e Câmara evolui em treino livre marcado por névoa e erros no S do Senna

Escrito por Marcos Antomil (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Uma névoa encobriu o Autódromo de Interlagos nesta sexta-feira, 6, durante o segundo treino livre para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Não foi o suficiente para obrigar os pilotos a usarem de compostos para chuva. Água, para valer, é esperada para o sábado, especialmente durante o classificatório. Na pista, o que se viu foi novamente uma batalha entre os campeões mundiais Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren. O italiano ficou na frente, com o tempo de 1min10s763.

Gabriel Bortoleto foi o grande destaque, liderando o pelotão intermediário. O paulista da Audi terminou o segundo treino na oitava colocação, com a de 1min11s780. Rafael Câmara, por sua vez, ficou no 16º lugar, anotando o tempo de 1min12s561.

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Depois de um primeiro treino livre com muitos novatos, a segunda atividade reuniu todos os pilotos titulares, com exceção a Nico Hülkenberg, da Audi. O alemão, companheiro do paulista Gabriel Bortoleto, teve seu carro usado no treino inaugural pelo britânico Freddie Slater, que pouco andou, depois que o monoposto apresentou problemas, que não foram solucionados a tempo.

Ao longo de boa parte do treino, Kimi Antonelli se mostrou dominante e ganhou concorrentes apenas depois de 30 minutos. O italiano foi o primeiro a baixar o tempo para a marca de 1min10s.

Rafa Câmara cometeu um erro ao se posicionar mal na abertura de uma volta rápida, na reta dos boxes, prejudicando a conclusão da volta de Charles Leclerc, que precisou sair da pista para desviar do pernambucano.

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Uma imagem que chamou durante a atividade foi a dos pilotos errando reiteradamente o ponto de frenagem no S do Senna. A falha fazia com que os carros saíssem da pista e prejudicassem aquele jogo de pneus.

Os pilotos voltam para a pista no sábado, às 11h30, para a realização do último treino livre. Às 15 horas, começa o classificatório que define o grid de largada para a corrida de domingo, agendada para 14 horas.

Resultado do 2º treino livre do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 2026

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Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min10s763

Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min11s016

Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min11s022

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George Russell (GBR/Mercedes), com 1min11s036

Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min11s084

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min11s213

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Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min11s483

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), com 1min11s780

Isack Hadjar (FRA/Red Bull), com 1min11s839

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Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min11s991

Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min11s996

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls), com 1min12s008

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Liam Lawson (NZE/Racing Bulls), com 1min12s042

Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min12s109

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min12s538

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Rafael Câmara (BRA/Haas), com 1min12s561

Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), com 1mins12s742

Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min12s942

Alexander Albon (TAI/Williams), com 1min12s953

Sergio Pérez (MEX/Cadillac), com 1min13s316

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), com 1min13s383

Sem tempo: Nico Hülkenberg (ALE/Audi)

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BORTOLETO FÓRMULA 1 GP de São Paulo
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