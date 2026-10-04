Bortoleto lamenta resultado e pede desculpas a Sainz: ?Acabou com minha corrida e a dele?

Gabriel Bortoleto não teve um bom rendimento no Grande Prêmio do Bahrein, na manhã deste domingo (04), e ficou com apenas a 18ª colocação. Além disso, o piloto da Audi protagonizou uma batida com Carlos Sainz, da Williams, e acabou punido por 10 segundos pela comissão de prova.

Em entrevista ao SporTV após a corrida, o brasileiro lamentou o acidente e pediu desculpas ao espanhol. "Quero pedir desculpas e reconhecer o meu erro com o Carlos (Sainz)". "Ele abriu e eu vi uma oportunidade de passar, mas acabei não percebendo que estava um pouco molhado, que a parte interna da curva 2 não estava 100% seca. Eu travei e bati ali, acabou com minha corrida e a dele".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O piloto da Audi se classificou em 10º lugar durante o classificatório realizado neste sábado e tinha expectativa de voltar a pontuar na competição. A última vez que Bortoleto terminou um GP entre os dez primeiros foi na Bélgica, realizado no final de julho.

"Tive alguns problemas no carro também, não podia usar a abertura. Não ia mudar nada, funcionando ou não, depois do meu erro. Pensei que hoje realmente era um dia para somar pontos, acho que tinha possbilidade".

Com um início de prova muito agitado, os pilotos sofreram com as chuvas e Max Verstappen, da Red Bull, confirmou o bom momento para vencer seu primeiro GP na temporada. Vale lembrar que holandês também não tinha sido pole position em 2026 e conseguiu o feito durante o classificatório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O próximo compromisso da Fórmula 1 acontece no próximo domingo (11), em Singapura, no Circuito Urbano de Marina Bay. Neste ano, a etapa receberá a corrida sprint pela primeira vez e os pilotos terão menos tempo para descansar.