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Bortoleto ganha nove posições em Miami, mas lamenta 12º lugar: 'Era fim de semana para pontuar'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.05.2026, 19:25:00 Editado em 03.05.2026, 19:36:27
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Gabriel Bortoleto fez uma boa corrida no GP de Miami e cruzou a linha de chegada na 12ª colocação após largar em 21º, neste domingo. Apesar da recuperação ao longo da prova, o brasileiro saiu com sensação de oportunidade perdida, principalmente pelo desempenho apresentado no ritmo de corrida.

"Não tinha muito mais o que fazer. Vim ganhando posições, vim no meu ritmo, que era muito bom. Estávamos próximos do ritmo das duas Williams, e isso é muito animador. Mas, ao mesmo tempo, é triste, porque é um final de semana no qual poderíamos ter pontuado", afirmou.

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O piloto da Audi destacou que o potencial do carro indicava um cenário diferente, caso não tivesse enfrentado problemas ao longo do fim de semana. "Se a gente não tivesse nenhum tipo de problema na classificação, o carro tinha chance de facilmente chegar no Q2. Possivelmente até no Q3. Então, largar de 21º e ficar preso atrás dos carros nas primeiras voltas para depois ganhar posições não é fácil", explicou.

Durante a corrida, marcada por várias mudanças de liderança e intervenções do safety car, Bortoleto conseguiu avançar no pelotão com ultrapassagens e boa estratégia, minimizando os danos de largar no fim do grid. Ainda assim, ficou fora da zona de pontuação por pouco.

O brasileiro reforçou que a equipe ainda busca um fim de semana sem contratempos para transformar desempenho em resultado. "Não tem como estarmos pior do que no primeiro fim de semana do ano. Evoluímos, mas o problema é que não tivemos um fim de semana limpo até agora, sem problemas e quebras que estão fora do nosso controle", disse.

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Por fim, Bortoleto adotou um tom cauteloso e destacou a necessidade de paciência. "Precisamos ter paciência até tudo se resolver e, quando isso acontecer, estaremos pontuando com constância. Mas não tem como largar de último e querer pontuar", completou.

A Fórmula 1 retorna entre os dias 22 e 24 de maio, com o GP do Canadá, quinta etapa da temporada 2026.

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