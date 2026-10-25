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Bortoleto explica limite da reação nos EUA e mira México: 'Espero que sem punições'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Gabriel Bortoleto saiu do GP dos Estados Unidos sem pontos, mas satisfeito com o próprio desempenho. Depois de largar em último e terminar em 13º neste domingo (25), o brasileiro avaliou que a recuperação esbarrou no desgaste dos pneus e nas dificuldades de atravessar o pelotão.

"Não tinha muito mais o que fazer, sendo bem sincero. Largando de último e chegando ali em 13º, no final disputando o 12º. Ocorreu aquela situação no pit-stop, que fiz uma parada extra. Mas, de qualquer jeito, não ia mudar muita coisa", afirmou ao SporTV.

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Segundo o piloto da Audi, mesmo sem o contratempo nos boxes, o ganho seria limitado a uma posição. "Não tinha como passar todo mundo vindo lá de trás, você acaba que desgasta os pneus. Então, estou sinceramente feliz com a minha corrida."

A posição de largada comprometeu as possibilidades de Bortoleto, que recebeu punições por trocas de componentes da unidade de potência. Ainda assim, o brasileiro destacou a velocidade apresentada ao longo do fim de semana e disse que o resultado não apagou os sinais positivos.

"Obviamente que queria pontuar, mas, como a gente sabia, ia ser muito difícil, largando de último, chegar até perto. A gente demonstrou um ótimo ritmo no final de semana todo, na corrida, na classificação", declarou.

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A avaliação alimenta a confiança para a próxima etapa. "No México não vai ser diferente. Acho que a gente vai ter um bom ritmo", acrescentou.

Bortoleto reconheceu, porém, que a exigência sobre o motor será um obstáculo no Autódromo Hermanos Rodríguez. Entre as alternativas, citou a possibilidade de aproveitar o vácuo de outro carro na classificação para ganhar velocidade na reta.

O brasileiro também lembrou os desempenhos em Spa e Silverstone, circuitos com longos trechos de aceleração, como motivos para acreditar em uma corrida competitiva. "Não vou descartar uma possibilidade de uma boa corrida lá. Espero que sem punições e sem nada que nos surpreenda no final de semana", brincou.

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O GP do México será disputado no dia 1º de novembro. Na sequência, Bortoleto correrá diante da torcida brasileira em Interlagos, no dia 8.

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