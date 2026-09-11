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Bortoleto exalta circuito de Madri na F-1 e avisa: 'Se tiver medo, tá na profissão errada'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Fórmula 1 apresentou aos pilotos nesta sexta-feira, o circuito de rua de Madri, onde será disputado no domingo, o GP da Espanha, corrida válida pela 14ª etapa do Campeonato Mundial. A pista, que atende pelo nome de Madriring, tem 5.416 km de extensão, já chega como uma das mais difíceis do calendário.

Circuito sinuoso e com uma curva de 550 metros com grau de inclinação, a nova pista passou por dois treinos livres nesta sexta-feira. Na última sessão, o piloto Arvid Lindblad bateu forte na curva 13 após perder a traseira.

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O brasileiro Gabriel Bortoleto participou das duas atividades livres desta sexta-feira e afirmou que o segredo diante deste cenário é respeitar as dificuldades que a pista oferece.

"O mais importante em pistas novas, principalmente as de rua, é você já começar lá no topo, com uma confiança boa, porque você constrói dali em diante. Na pista, não tem como você ter medo. Se tiver medo, está na profissão errada, não está no esporte certo", disse em entrevista ao Ge. O circuito de rua da capital espanhola, que recebe o evento pela primeira vez em 45 anos, se mostrou um desafio a mais para os pilotos.

Após a realização das duas movimentações de pista desta sexta-feira para o ajuste dos carros e reconhecimento do traçado do circuito da capital espanhola, os pilotos retomam os trabalhos neste sábado no circuito de rua de Madri.

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O terceiro e último treino está marcado para às 7h (horário de Brasília). Mais tarde, às 12h, vai acontecer o classificatório para o Grande Prêmio da Espanha. A corrida, válida pela 14ª etapa do Mundial de Fórmula 1, tem início às 10h de domingo.

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BORTOLETO circuito de Madri FÓRMULA 1 GP da Espanha
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