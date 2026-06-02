Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Bortoleto comenta comparações com Senna e destaca desejo de construir própria história na F1

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 02.06.2026, 18:54:00 Editado em 02.06.2026, 19:07:03
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Gabriel Bortoleto voltou a falar sobre as frequentes comparações com Ayrton Senna, maior ídolo do automobilismo brasileiro. Em entrevista ao RacingNews365, o piloto da Audi afirmou que se sente honrado por ter seu nome citado ao lado do tricampeão mundial, mas ressaltou que ainda está no início da carreira e busca trilhar o próprio caminho na Fórmula 1.

"Senna é o maior de todos os tempos, então ter o meu nome na mesma frase dele já é uma grande coisa. Eu sou brasileiro, ele é meu ídolo. Eu li sobre ele, vi vídeos sobre ele e sou muito grato por isso, mas às vezes é difícil ser comparado a alguém que ganhou tanto quando se está no início de sua carreira", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O brasileiro também comentou o peso da expectativa criada pelos torcedores e pela imprensa. Segundo ele, as comparações trazem aspectos positivos, mas também aumentam a cobrança sobre seus resultados.

"Há muitas coisas positivas e negativas sobre isso, e quando você não vence as pessoas podem ser muito duras, mas tem muita gente que apoia no Brasil. Nós somos o povo que mais apoia. Então espero que daqui a 10 ou 15 anos a gente esteja conversando de novo, e que nós possamos dizer se foi válido me comparar com ele."

Bortoleto destacou que seu principal objetivo é representar bem o Brasil e inspirar uma nova geração de fãs da Fórmula 1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O que eu posso dizer é que vou trabalhar todo dia para ser o melhor piloto que posso ser, criar minha própria história e deixar meu país orgulhoso de mim. É isso que importa. Quero trazer felicidade ao meu país, quero fazê-los acordarem no domingo de manhã e assistirem a uma corrida com suas famílias, e ter as mesmas memórias que eu tive com meu pai quando era mais novo."

Na sequência, o piloto lembrou que não acompanhou a carreira de Senna ao vivo, mas espera proporcionar aos torcedores brasileiros lembranças semelhantes às que teve quando criança.

"Eu não vi o Senna, mas vi outros pilotos ganhando corridas e tenho essas belas memórias na vida, que espero poder dar às crianças no Brasil."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
áudio BORTOLETO FÓRMULA 1
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV