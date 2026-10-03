Bortoleto comemora Q3 na Malásia e faz alerta: ?Temos de fazer tudo perfeito?

O brasileiro Gabriel Bortoleto voltou a ficar entre os dez primeiros no grid de largada da Fórmula 1, após três etapas longe das primeiras colocações. Após a sessão classificatória realizada na manhã deste sábado (3), o piloto da Audi admitiu dificuldades durante a semana e exaltou o empenho da equipe, em entrevista ao SporTV.

"Sou mais uma parte dessa engrenagem gigante que se chama Audi, e tenho de tirar o chapéu para eles também. Faço meu trabalho dentro da pista, tenho de tirar o máximo possível do carro, mas a gente sabe que não tem sido fácil, até agora não tinha sido um fim de semana fácil também".

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"A gente sofre muito nas retas. Mesmo que a gente tenha um carro bom de curva, nas retas é difícil para a gente, então temos de fazer tudo perfeito, tem de sair tudo maravilhoso para conseguir estar na posição que terminamos hoje. Quero agradecer a minha equipe, a Deus, a minha família, e a todo mundo que está me apoiando nesse momento".

A última vez que o piloto conseguiu ir para o Q3 foi na disputa do Grande Prêmio da Holanda, realizado no dia 23 de agosto. Na ocasião, o paulista ficou com a 9ª colocação no grid de largada, mas acabou sofrendo no início da prova e perdeu posições importantes, terminando com o 13º lugar.

Bortoleto também admitiu o momento turbulento na temporada. "Vínhamos de vários pontos, classificação de Q3. A gente deu uma caída e ainda estamos nesse momento. Não é só porque fomos para o Q3 que vai ser fácil, a gente sabe que está muito mais difícil do que estava no começo do ano".

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Cabe ressaltar que o piloto pontuou três vezes na temporada atual da Fórmula 1. No Grande Prêmio da Austrália, o brasileiro conseguiu os primeiros dois pontos na competição. Depois ainda conseguiu quatro pontos no GP da Grã-Bretanha e mais quatro na etapa da Bélgica.

Bortoleto ocupa a 14ª posição do campeonato de pilotos, com dez pontos conquistados, e está uma posição à frente do companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, de 39 anos, que tem sete pontos na classificação. Na tabela dos construtores, a Audi ocupa a 8ª colocação.

O GP do Bahrein será realizado no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia. A prova estava marcada para abril, mas acabou adiada para o começo de outubro. As alterações de data e local acontecem por conta do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, que estão próximos do circuito de Sakhir.