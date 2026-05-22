Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Bortoleto admite problemas no carro da Audi e lamenta cair no Q2: 'Não foi uma volta fenomenal'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 22.05.2026, 19:13:00 Editado em 22.05.2026, 19:23:33
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Gabriel Bortoleto chegou a flertar com ida ao Q3 para a corrida sprint do Canadá, mas acabou superado, no fim, por Carlos Sainz, que conseguiu avançar à definição na 10ª colocação. O brasileiro ainda foi superado pelo companheiro Niko Hülkenberg e admitiu problemas no carro.

"Faltou um décimo ali, uma pena", lamentou o brasileiro, no SporTV, reconhecendo que teve de enfrentar um problema no caro. "Mas, ao mesmo tempo, foi uma sessão conturbada para mim ali na primeira parte, tive um problema no sensor, fiquei sem água, foi um susto."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ainda buscando melhorar sua melhor qualificação para uma corrida sprint, um 10º lugar, Bortoleto reconheceu que a equipe conseguiu ajustar o carro. Em contrapartida, admitiu que poderia ter dado mais em sua volta rápida.

"No Q2 foi tudo limpo, e consegui fazer uma volta ok, mas não fenomenal", afirmou, lamentando as 'ultrapassagens' com o cronômetro encerrando. "Mas (serve de) muito aprendizado, estamos melhorando o desempenho do motor, ajustando o carro. Tem a corrida amanhã e o grande qualificatório", seguiu, já pensando neste sábado.

A corrida sprint de 23 voltas no Circuito Gilles Villeneuve começa às 13 horas. Já a definição para o grid do GP de domingo, ocorre às 17 horas. A quinta prova da temporada tem previsão de chuva, o que pode alterar todo o cronograma das escuderias e ajudar o brasileiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
corrida Sprint FÓRMULA 1 gabriel bortoleto GP do Canadá
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV