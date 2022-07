Borja é anunciado pelo River Plate e Palmeiras vai faturar quase R$ 19 milhões

(via Agência Estado)

O atacante colombiano Miguel Angel Borja já não faz mais parte do dia a dia do Palmeiras há pelo menos seis meses, mas voltou ao noticiário palestrino nesta terça-feira. O River Plate anunciou a contratação do jogador de 29 anos junto ao Junior Barranquilla por US$ 7 milhões (cerca de R$ 38 milhões). Como o clube brasileiro ainda tinha 50% dos direitos econômicos do atleta, vai faturar nada menos do que R$ 19 milhões com a negociação.

Segundo o Olé, principal diário esportivo da Argentina, Borja chegou a Buenos Aires na segunda-feira para realizar exames médicos no River Plate. Depois, foi ao Monumental de Núñez para fazer as primeiras imagens com a camisa do novo clube. Ele chega ao time argentino como plano B à tentativa frustrada da contratar Luís Suárez para a vaga de Julian Álvarez, que se transferiu ao Manchester City. O colombiano assinou vínculo até 2025.

Borja chegou ao Palmeiras em 2017 após se destacar no ano anterior pelo Atlético Nacional. A equipe de Medellín ficou com o título daquela temporada e o centroavante foi eleito o "Rei da América" pelo tradicional jornal uruguaio El País. O clube desembolsou US$ 10 milhões (R$ 33 milhões na cotação da época) para fechar com o jogador, que foi recebido com festa pela torcida no aeroporto de Guarulhos.

Em sua primeira temporada, Borja não conseguiu se firmar, fosse com o técnico Eduardo Baptista ou Cuca. Ganhou mais chances na Libertadores de 2017, mas não balançou as redes. No ano seguinte, com Roger Machado e, posteriormente, com Felipão, o colombiano marcou nove gols na competição continental, reafirmando sua ligação com o torneio. Porém, a temporada 2019 tirou qualquer brilho que ainda houvesse nos olhos dos palmeirenses e o jogador caiu em desgraça com a torcida, sendo emprestado ao Junior Barranquilla, seu time do coração, no ano seguinte.

O atacante teve a possibilidade de retornar ao Palmeiras no início de 2021, mas se manteve longe da Academia de Futebol por desejar continuar atuando como titular. Ao retornar do empréstimo, foi repassado ao Grêmio, onde reencontrou Luiz Felipe Scolari. O centroavante fez apenas cinco gols na campanha do rebaixamento do tricolor gaúcho.

Com uma temporada razoável, Borja voltou a despertar o interesse do Barranquilla no fim do ano passado. A equipe colombiana pagou US$ 3,5 milhões (cerca de R$ 20 milhões) para ficar com o atacante em definitivo, com o Palmeiras mantendo metade do porcentual do atleta - acordo que possibilitou o clube brasileiro a levar a "bolada" com a transferência do atleta ao River.