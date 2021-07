'Bons times sempre têm sorte', diz Pia depois da goleda em estreia na Olimpíada

Da Redação

A estreia contundente da seleção brasileira de futebol feminino na Olimpíada de Tóquio-2020, nesta quarta-feira, ganhou elogios da treinadora da equipe, a sueca Pia Sundhage. A vitória de 5 a 0 contra a China encheu os olhos da comandante, que ficou feliz por começar os Jogos com o pé direito e, mesmo com a goleada, colocou a sorte como um dos fatores para ganhar a primeira partida da fase de grupos.

"Estou muito feliz pela maneira que jogamos hoje (quarta-feira), marcando gols, jogando bem. A primeira partida é sempre muito difícil. Imaginamos que o placar seria mais apertado. Em alguns momentos, a China dificultou nossa vida e tivemos sorte, mas bons times sempre têm. Foi um bom começo para a seleção brasileira", disse a técnica durante entrevista coletiva.

Pia Sundhage sabe muito bem o que é jogar bem uma Olimpíada - a ex-craque da seleção da Suécia tem três medalhas no currículo, duas de ouro e uma de prata.

Para a técnica, o entrosamento da seleção brasileira, mesmo com as estreantes Duda, Júlia Bianchi e Ludmila participando do confronto, foi um dos principais pontos positivos.

"Para que uma jogadora tenha sucesso, nós precisamos estar organizadas, todas na mesma página, em sintonia. Isso significa que, se alguém fizer coisas malucas e maravilhosas, ela pode fazer, porque o time está organizado, do ataque à defesa, o que traz o melhor de jogadoras especiais como as nossas", declarou.

Para a próxima partida, o Brasil tem pela frente a Holanda, neste sábado, às 8 horas (de Brasília), mais uma vez na cidade de Myagi, pela segunda rodada do Grupo F.