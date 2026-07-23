Bolívar x Grêmio: onde assistir ao vivo nesta quinta pela Sul-Americana
Confronto de ida acontece a 3,6 mil metros de altitude em La Paz
Bolívar e Grêmio entram em campo nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília), no estádio Hernando Siles, localizado na altitude de 3,6 mil metros de La Paz, na Bolívia. O duelo é válido pela partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana.
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A equipe do Bolívar terminou na terceira posição do Grupo C da Conmebol Libertadores — chave que contou com a classificação de Independiente Rivadavia e Fluminense nas vagas superiores —, o que a levou a disputar os playoffs da Sul-Americana. No seu compromisso mais recente, o clube boliviano venceu o Guabirá por 4 a 0 na última sexta-feira, em partida válida pelo Campeonato Boliviano, torneio no qual atualmente figura na terceira colocação.
Por sua vez, o Grêmio vem de um tropeço por 2 a 1 diante do Mirassol, ocorrido na última sexta-feira no retorno do Brasileirão após o término da pausa para a Copa do Mundo. A agremiação gaúcha encontra-se no 16º posto da tabela nacional, estando um ponto acima da zona de rebaixamento, motivo pelo qual prioriza a disputa de pontos corridos. A vaga para a repescagem do torneio continental foi conquistada após a obtenção da segunda colocação no Grupo F, ficando atrás do City Torque.
Onde assistir
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Escalações
Bolívar: Carlos Lampe; Jesus Sagredo, Arreaga, Echeverria e Jose Sagredo; Justiniano, Robson e Ervin Vaca; Asprilla, Cauteruccio e Pato Rodriguez. Técnico: Alejandro Restrepo.
Grêmio: Weverton, Pavon (Marcos Rocha), Luis Eduardo, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Leonel Pérez, Dodi e Villasanti; Tetê, Braithwaite e Gabriel Mec (Willian ou Enamorado). Técnico: Victor Severino (auxiliar).