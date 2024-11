Bola de Ouro: Quem vota e como funciona a premiação de melhor jogador do mundo?

Vinícius Júnior pode encerrar nesta segunda-feira o jejum brasileiro no prêmio Bola de Ouro. O atacante do Real Madrid é um dos favoritos para a conquista da premiação da France Football ao melhor jogador do mundo na temporada 2023/2024. Para isso, ele precisará ser agraciado pelo júri técnico e vencer a concorrência de outros 29 atletas, que concorrem à premiação.

No Bola de Ouro, a France Football seleciona 180 jornalistas, um de cada país. A revista envia, na sequência, uma lista com 30 jogadores finalistas ao melhor do mundo para 100 destes profissionais - com base no ranking de seleções da Fifa. Cada profissional monta seu Top 5 ideal, ao passo que o melhor colocado - após somar-se as pontuações por cada posição - é agraciado com a Bola de Ouro. A cerimônia acontece a partir das 16h (de Brasília), com transmissão da TNT e Max.

Cada posição tem um determinado peso. O primeiro colocado em ranking recebe uma nota 6, enquanto o segundo soma quatro pontos; o terceiro, três, e assim sucessivamente. Cléber Machado é o representante brasileiro na eleição da France Football. Em 2023, escolheu Lionel Messi como o melhor jogador do mundo. "A gente tinha que indicar cinco. O meu quinto foi o Rodri, volante do Manchester City, o quarto foi o Modric, que eu acho que fez uma Copa do Mundo e uma temporada boa. E aí meus três foram Mbappé, Haaland e Messi. Acho que votei direitinho. É a oitava Bola de Ouro dele", disse o narrador.

Em 2023, Messi somou 462 para vencer a premiação, que considerou seu desempenho na seleção argentina na conquista da Copa do Mundo de 2022, no Paris Saint-Germain e no Inter Miami. Erling Haaland, do Manchester City, ficou na segunda colocação, com 357 pontos.

Entregue pela France Football desde 1956, a Bola de Ouro premiou até a década de 1990 apenas jogadores europeus. Depois, liberou atletas de outras nacionalidades, contanto que estivessem vinculados a um clube do Velho Continente. Em 2006, passou a incluir jogadores de todas as nacionalidades e clubes de todo o planeta. Por isso, em 2023, Messi pôde ser eleito melhor atleta do mundo, mesmo atuando no Inter Miami, dos Estados Unidos, da Flórida.

O período de avaliação da France Football considera a temporada 2023/2024 na análise para eleger o melhor jogador do mundo. Na ocasião, Vini anotou 24 gols e deu nove assistências com a camisa do Real Madrid, e foi crucial para as conquistas da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. Na reta final, superou Jude Bellingham no favoritismo, após o britânico ter um bom início de temporada, que se somou à ausência do atacante brasileiro no Campeonato Espanhol por lesão.

Campeão espanhol e da Liga dos Campeões - marcando um dos gols na decisão -, Vini Jr. já é tido como o vencedor da premiação pela imprensa espanhola. O desempenho na competição continental, inclusive, é o que faz com que salte à frente de Rodri, do Manchester City - eliminado pelo Real Madrid nas quartas de final -, e Jude Bellingham, que passou em branco nas fases finais do torneio.

A Uefa ainda escolheu o atacante merengue como o melhor jogador da última edição, com seis gols e cinco assistências na 15ª Liga dos Campeões do Real Madrid. Em 2024, será o primeiro ano que a premiação é realizada em parceria com a Uefa.

Além destes nomes já citados, Kylian Mbappé, hoje no Real Madrid, mas que levou o Paris Saint-Germain à semifinal da competição continental, e Phil Foden, eleito melhor jogador do Campeonato Inglês na última temporada, correm por fora na cerimônia deste ano.

A premiação desta segunda-feira distribui também a Bola de Ouro para a melhor jogadora, o troféu Kopa (para o melhor jogador sub-21), o prêmio Yashin (melhor goleiro), o prêmio Gerd Müller (artilheiro da temporada) e o prêmio Sócrates - para jogadores que se destacam por ações sociais. Há ainda uma honraria para o Clube do Ano.

Se subir ao palco nesta segunda-feira, a experiência não será inédita para Vini. Em 2023, foi premiado pelo instituto que leva seu nome, no Prêmio Sócrates. Foram valorizados os serviços prestados à sociedade pelo projeto voltado à educação de jovens por meio do esporte e fundado em 2020 pelo atacante.

Desde 2007, com Kaká, o Brasil não chega ao lugar mais alto na premiação da France Football. À época, o meia atuava no Milan e venceu a concorrência de Messi e Cristiano Ronaldo. Atualmente, a premiação não tem relação com a Fifa - entre 2010 e 2015, ela foi realizada juntamente com a entidade máxima do futebol -, mas é uma das mais valorizadas por atletas, técnicos e clubes.

A Fifa tem sua própria premiação de Melhor do Mundo: o The Best, criado em 2016. Nele, um júri formado por quatro categorias seleciona os finalistas: treinadores das seleções masculinas, capitães de seleções masculinas, jornalistas de futebol e torcedores que votaram no site da Fifa. Ela acontece no início do ano e na última edição Fernando Diniz, Casemiro e o jornalista Martín Fernandez foram os representantes brasileiros.