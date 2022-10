Bola de Ouro, Benzema tem dois gols anulados, mas marca e Real supera o lanterna

(via Agência Estado)

A semana festiva de Karim Benzema teve mais motivos para o francês comemorar. Dois dias após ganhar a Bola de Ouro, o atacante já estava em campo para ajudar o Real Madrid a somar mais três pontos no Campeonato Espanhol e seguir na liderança isolada. Depois de ver o VAR anular três gols da equipe merengue, sendo dois dele, o artilheiro deixou sua marca no triunfo por 3 a 0 na casa do lanterna Elche. O brasileiro Rodrygo deu duas assistências.

Logo aos seis minutos, Benzema já estava comemorando um gol. A festa durou pouco, com flagrante de impedimento por milímetros. Valverde, porém, garantiu o 1 a 0 logo depois. Disposto a não passar sufoco no Estádio Martinez Valero, em Alicante, o Real adotava postura ofensiva e não demorou a ampliar, com Alaba. Mais uma vez por posição ajustada, o gol foi anulado, desta vez flagrando fora de jogo de Vini Jr.

Antes do intervalo, o jogo ainda ficou paralisado alguns minutos para atendimento médico de um torcedor do Elche que passou mal nas arquibancadas. Nada de novos gols e vantagem mínima em duelo de extremos.

O Real voltou sonolento na segunda etapa e viu os donos da casa, na busca da primeira vitória na competição, crescerem e rondarem a área ofensiva. Assim como vem ocorrendo com frequência no futebol brasileiro, um toque de mão de Rudiger na área também foi bastante reclamado pelos jogadores de Elche. A bronca é que o lance poderia terminar em gol do time.

Para evitar sufoco desnecessário, o Real sabia que precisava do segundo gol e, aos poucos, começou a crescer no jogo. Em contragolpe, aos 16, Benzema voltou às redes. E mais uma fez, a festa acabou interrompido pelo VAR. Desta vez quem estava impedido era o lateral Carvajal.

Sem desistir, finalmente teve sua festa completa. E em uma pintura. Tocou para Rodrygo e recebeu de volta, de letra. Na corrida, bateu colocado, sem chances para o goleiro. Celebrou com protesto, fazendo o gesto do VAR. Desta vez, porém, não tinha como anular. No fim, ainda deu tempo de Rodrygo servir Asensio, que fechou a vitória. O Real Madrid sobe para 28 pontos, diante de 22 do Barcelona, que joga nesta quinta-feira.

Sonhando em brigar por uma vaga na próxima temporada da Liga dos Campeões, a Real Sociedad continua surpreendendo na Espanha. Nesta quarta-feira, recebeu o Mallorca e garantiu mais três pontos na tabela com 1 a 0, gol de Merino.

O Bétis desperdiçou chance de dormir entre os quatro melhores e, portanto, na zona de classificação à Liga dos Campeões, ao ficar no 0 a 0 em visita ao penúltimo colocado Cádiz. Subiu para os mesmos 20 pontos do Atlético de Madrid, mas ficou em quinto nos critérios de desempate.

O Real Valladolid ganhou um respiro na classificação, se afastando da proximidade da zona de queda, com goleada sobre o Celta. Sérgio Leão anotou os dois últimos gols da surra de 4 a 1 e foi destaque. Mesa havia aberto o placar, mas o time de Vigo buscou o empate com Rodrigues. Após o intervalo, porém, os mandantes deslancharam. Fernandez iniciou a arrancada rumo ao placar elástico aos 17 minutos, com Leão definindo aos 29 e aos 33. A equipe agora soma 11 pontos, na parte intermediária da tabela.