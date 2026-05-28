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Bola de Ouro 2026 deixa Paris e vai ter cerimônia realizada em Londres

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 15:00:00 Editado em 28.05.2026, 15:11:55
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A cerimônia da Bola de Ouro, que premia os melhores jogadores e jogadoras de futebol do mundo, vai ter um palco diferente neste ano. O tradicional evento será transferido de sua sede, em Paris, para ser realizado em Londres, no final do ano.

A mudança de local para o encontro de 26 de outubro marca o 70º aniversário da primeira premiação, conquistada pela lenda inglesa Stanley Matthews. A alteração foi anunciada nesta quinta-feira pelos organizadores: a revista France Football e a Uefa. O local exato ainda não foi definido.

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Londres também é a cidade natal do maior artilheiro da história da Inglaterra, Harry Kane, e do Arsenal, time que conquistou a Premier League nesta temporada e encerrou um jejum de 22 anos. O time inglês disputará seu primeiro título da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain no sábado.

Kane marcou 61 gols em 51 jogos em uma temporada excepcional com o Bayern de Munique, campeão alemão. Essa melhor marca da carreira inclui 14 gols na Liga dos Campeões, onde o conjunto alemão foi eliminado pelo PSG nas semifinais, além de outros cinco pela Inglaterra nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

A Bola de Ouro masculina, conquistada em Paris no ano passado, foi para Ousmane Dembélé, após o PSG garantir seu primeiro título da Liga dos Campeões.

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Dembélé marcou 19 gols em 39 jogos pela equipe de Paris nesta temporada e foi titular em apenas 11 partidas durante a campanha do título da Ligue 1. Ele tem sete gols na Liga dos Campeões antes do confronto com o Arsenal.

A vencedora das últimas três Bolas de Ouro femininas, Aitana Bonmatí, perdeu a maior parte da temporada por lesão e retornou no final da campanha do Barcelona, que conquistou quatro títulos, incluindo mais um campeonato da Liga dos Campeões no último sábado.

A eleição é feita com base nos votos de painel global de 100 jornalistas. Cada um deles escolhe seus 10 melhores a partir de uma lista de 30 jogadores indicada pela France Football, pelo jornal L'Équipe e pela Uefa.

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